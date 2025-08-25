हरियाणा: IMA की दो हफ्ते की हड़ताल खत्म, सरकार ने एक महीने में ₹400 करोड़ से ज्यादा बकाया चुकाने का दिया भरोसा

हरियाणा में आईएमए ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. यह हड़ताल पिछले दो हफ्तों से चल रही थी, जिसमें 650 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे. यह फैसला एक मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें आईएमए और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सरकार ने एक महीने के अंदर सभी बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है.

आईएमए हरियाणा ने 7 अगस्त को अपनी हड़ताल शुरू की थी. इसकी वजह 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया भुगतान न होना था. इसके अलावा, निजी अस्पतालों पर लगाए जा रहे अकारण कटौतियों को लेकर भी उनकी शिकायत थी.

आईएमए का कहना था कि योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का मौजूदा बजट अपर्याप्त है, जबकि वास्तविक बजट 2000 करोड़ रुपये होना चाहिए.

बैठक में हुआ समझौता...

यह समझौता 11 बजे सचिवालय में हुई बैठक में हुआ. इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार और आयुष्मान भारत की सीईओ संगीता, और आईएमए के प्रतिनिधि डॉ. अजय महाजन, डॉ. महावीर जैन और डॉ. धीरेंद्र के. सोनी शामिल थे. सरकार ने एक महीने में सभी बकाया चुकाने का वादा किया है.

सरकार का आश्वासन...

सरकार ने आईएमए द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों को भी हल करने पर सहमति जताई है. सरकार ने इस योजना के लिए विधानसभा में एक अतिरिक्त बजट पेश करने का भी फैसला लिया है. इन आश्वासनों के बाद, आईएमए ने सेवाओं का निलंबन वापस लेने का फैसला किया, जिससे हरियाणा के 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को फायदा होगा.

