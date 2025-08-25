scorecardresearch
 

Feedback

हरियाणा: IMA की दो हफ्ते की हड़ताल खत्म, सरकार ने एक महीने में ₹400 करोड़ से ज्यादा बकाया चुकाने का दिया भरोसा

आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करने वाले हरियाणा के 650 निजी अस्पतालों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है. आईएमए ने यह फैसला हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ हुई चार घंटे की बैठक के बाद लिया, जिससे 1.5 करोड़ मरीजों को राहत मिलेगी.

Advertisement
X
हरियाणा में आयुष्मान योजना को लेकर संकट होगा खत्म! (File Photo: ITG)
हरियाणा में आयुष्मान योजना को लेकर संकट होगा खत्म! (File Photo: ITG)

हरियाणा में आईएमए ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है. यह हड़ताल पिछले दो हफ्तों से चल रही थी, जिसमें 650 अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर रहे थे. यह फैसला एक मीटिंग के बाद लिया गया, जिसमें आईएमए और हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी सहित सीनियर अधिकारियों ने हिस्सा लिया. सरकार ने एक महीने के अंदर सभी बकाया राशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है.

आईएमए हरियाणा ने 7 अगस्त को अपनी हड़ताल शुरू की थी. इसकी वजह 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया भुगतान न होना था. इसके अलावा, निजी अस्पतालों पर लगाए जा रहे अकारण कटौतियों को लेकर भी उनकी शिकायत थी. 

आईएमए का कहना था कि योजना के लिए 700 करोड़ रुपये का मौजूदा बजट अपर्याप्त है, जबकि वास्तविक बजट 2000 करोड़ रुपये होना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

Ayushman Bharat Yojna in Haryana
हरियाणा में आयुष्मान योजना पर संकट, स्वास्थ्य मंत्री बोलीं- अस्पतालों को जल्द जारी होगा बकाया पैसा 
आयुष्मान स्किम का पैसा रिलीज करने को लेकर चेतावनी. (सांकेतिक तस्वीर)
आयुष्मान योजना पर हरियाणा सरकार को IMA की चेतावनी, 7 अगस्त के बाद सेवाएं बंद! 
Rekha Gupta
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने लॉन्च किए आयुष्मान आरोग्य मंदिर, AAP के मोहल्ला क्लिनिक से कितने अलग? 
AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर को लेकर बीजेपी पर बोला हमला (फोटो क्रेडिट - पीटीआई)
मोहल्ला क्लिनिक को पेंट कर BJP ने बदला नाम, सौरभ भारद्वाज बोले- ये आयुष्मान नहीं, हमारा मॉडल है 
पुलिस गिरफ्त में दोनों शूटर्स. (Photo: Arvind Ojha/ITG)
एल्विश यादव के घर फायरिंग करने वाले दो और शूटर पकड़े गए, हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़े हैं दोनों 

बैठक में हुआ समझौता...

यह समझौता 11 बजे सचिवालय में हुई बैठक में हुआ. इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार और आयुष्मान भारत की सीईओ संगीता, और आईएमए के प्रतिनिधि डॉ. अजय महाजन, डॉ. महावीर जैन और डॉ. धीरेंद्र के. सोनी शामिल थे. सरकार ने एक महीने में सभी बकाया चुकाने का वादा किया है.

यह भी पढ़ें: UP: आयुष्मान योजना में 10 करोड़ का घोटाला, अस्पतालों ने फर्जी लाभार्थियों को भुगतान कर किया घपला

Advertisement

सरकार का आश्वासन...

सरकार ने आईएमए द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों को भी हल करने पर सहमति जताई है. सरकार ने इस योजना के लिए विधानसभा में एक अतिरिक्त बजट पेश करने का भी फैसला लिया है. इन आश्वासनों के बाद, आईएमए ने सेवाओं का निलंबन वापस लेने का फैसला किया, जिससे हरियाणा के 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीजों को फायदा होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement