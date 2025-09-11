महिला के हाथ-पैर बांधे, फिर कर दी बेरहमी से हत्या... अपार्टमेंट में घरेलू नौकरों ने दिया वारदात को अंजाम

हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां स्वान लेक अपार्टमेंट्स में रहने वाली 50 वर्षीय महिला रेनू अग्रवाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस का कहना है कि हत्या का आरोप रेनू के घरेलू कामगारों पर लगा है, जो झारखंड के रहने वाले हैं. इस घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. उनकी तलाश में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहले रेनू अग्रवाल के हाथ और पैर बांधे और इसके बाद बेरहमी से उनकी हत्या कर दी. हत्या की इस वारदात के बाद अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद आरोपियों के अपार्टमेंट से बाहर निकलने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है. पुलिस ने फुटेज अपने कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है.
कुकटपल्ली पुलिस ने घटनास्थल से कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं और फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए लगाया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की पहचान कर ली गई है. उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.
इस घटना के बाद से अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की वारदात बेहद गंभीर मामला है. पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. मामले की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी. पुलिस अपार्टमेंट में रहने वाले आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.