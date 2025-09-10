लखनऊ में रियल एस्टेट एजेंट की हत्या का खुलासा, बिजनेस पार्टनर ने मारा, पत्नी से प्रेम संबंध से था नाराज

लखनऊ के बंथरा इलाके के बाबूपुर गांव में मंगलवार रात 26 वर्षीय प्रॉपर्टी एजेंट कुनाल गुप्ता का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही मामला हत्या का निकला. शक का तीर सीधे गुप्ता के बिजनेस पार्टनर वसीम अली खान और विवेक सिंह पर गया.

पत्नी से नजदीकियों खटक रही थीं

डीसीपी साउथ जोन निपुण अग्रवाल ने बताया कि वसीम अली खान को काफी समय से कुनाल गुप्ता की उसकी पत्नी से बढ़ती नजदीकियां खटक रही थीं. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद गहराता गया. आखिरकार वसीम ने गुप्ता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.

ऑफिस में रची गई साजिश

सोमवार रात वसीम ने गुप्ता को अपने साथी विवेक सिंह के दफ्तर बुलाया. वहां पहले से रखी लोहे की रॉड से वसीम ने गुप्ता के सिर पर हमला कर दिया. गुप्ता की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद दोनों ने शव को वही छोड़ दिया, जो अगले दिन बरामद हुआ.

सबूत मिटाने की कोशिश

हत्या के बाद वसीम और विवेक ने मिलकर सबूत नष्ट करने की कोशिश की. उन्होंने गुप्ता का मोबाइल फोन, खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल रॉड को पास की नाली में फेंक दिया. इससे पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई.

Advertisement

CCTV और खुफिया जानकारी से खुला राज

पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और खुफिया जानकारी जुटाई. इसी आधार पर वसीम तक पहुंचा गया. पुलिस ने उसे बाबूपुर से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में वसीम ने अपराध कबूल कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में शामिल हथियार और कपड़े भी बरामद किए गए.

अपराध कबूलने के बाद गिरफ्तारी

विवेक सिंह को भी हिरासत में लिया गया. उसने भी अपराध में शामिल होने की बात स्वीकार की. पुलिस का कहना है कि वसीम पिछले कई दिनों से गुप्ता को धमकियां दे रहा था और आखिरकार उसने मंगलवार रात करीब 9:30 बजे इस वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया. दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है.

---- समाप्त ----