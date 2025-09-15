scorecardresearch
 

Feedback

पत्नी से झगड़े में हैवान बना पिता... ढाई साल के मासूम को तकिए से दबाकर मारा, बोरे में डालकर नदी फेंका शव

हैदराबाद में ढाई साल के बच्चे की उसके ही पिता ने हत्या कर दी. पत्नी को बच्चे की तबीयत खराब रहने का जिम्मेदार मानने वाले आरोपी ने तकिये से गला घोंटकर बच्चे के शव मूसी नदी में फेंक दिया. पहले उसने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन सीसीटीवी और कॉल रिकॉर्ड से राज खुलने पर अपराध कबूल कर लिया.

Advertisement
X
हैदराबाद में पिता ने की बेटे की हत्या
हैदराबाद में पिता ने की बेटे की हत्या

तेलंगाना के हैदराबाद में एक ढाई साल के बच्चे की हत्याकर शव को नदी में फेंके जाने के मामले से सनसनी है. हैरानी की बात तो ये हैं कि इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि बच्चे का पिता ही आरोपी है. आरोप है कि 35 साल के मोहम्मद अकबर ने अपने ढाई साल के बेटे मोहम्मद अनस की जान लेकर उसके शव को नयापुल के पास मूसी नदी में फेंक दिया.

बेटे की तबियत के लिए पत्नी के मानता था जिम्मेदार

पुलिस के अनुसार, अकबर अक्सर अपनी पत्नी सना बेगम से झगड़ता था और अपने छोटे बेटे की तबियत खराब रहने के लिए उसे ज़िम्मेदार ठहराता था. शुक्रवार की रात, जब सना काम पर थी, अकबर ने कथित तौर पर तकिये से बच्चे का गला घोंट दिया, शव को एक थैले में रखा और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लादकर नदी में फेंक दिया.

सम्बंधित ख़बरें

ब्राजीली महिला एलियारा पर अपने दो बच्‍चों की हत्‍या का आरोप लगा है (Credit: Eliara Paz Nardes)
मां ने ही कर दी 2 बच्चों की हत्या, लाशों को 2 हफ्ते तक घर में छिपाए रखा 
SHO consuming poison suicide attempt
UP: मां ने उठाया खौफनाक कदम, तीन बच्चों को दिया जहर, बेटे की हुई मौत  
पिता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज. (Photo: Screengrab)
पिता ने मासूम बेटे को तकिए से दबाकर मार डाला, फिर शव नदी में फेंका 
drug factory
लालच में आकर स्कूल में ही लगा दी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री, लाखों की अल्प्राजोलम बरामद 
Murder in the middle of the road in Hyderabad, shocking incident.
हैदराबाद में बीच सड़क पर हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट 

मर्डर कर खुद लिखाई लापता की FIR

शुरुआत में, अकबर ने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, जांच के दौरान, मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई उजागर हो गई, जिससे उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे के शव को बरामद करने के लिए नयापुल के पास मूसी नदी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement