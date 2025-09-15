पत्नी से झगड़े में हैवान बना पिता... ढाई साल के मासूम को तकिए से दबाकर मारा, बोरे में डालकर नदी फेंका शव

तेलंगाना के हैदराबाद में एक ढाई साल के बच्चे की हत्याकर शव को नदी में फेंके जाने के मामले से सनसनी है. हैरानी की बात तो ये हैं कि इस हत्या में कोई और नहीं बल्कि बच्चे का पिता ही आरोपी है. आरोप है कि 35 साल के मोहम्मद अकबर ने अपने ढाई साल के बेटे मोहम्मद अनस की जान लेकर उसके शव को नयापुल के पास मूसी नदी में फेंक दिया.

बेटे की तबियत के लिए पत्नी के मानता था जिम्मेदार

पुलिस के अनुसार, अकबर अक्सर अपनी पत्नी सना बेगम से झगड़ता था और अपने छोटे बेटे की तबियत खराब रहने के लिए उसे ज़िम्मेदार ठहराता था. शुक्रवार की रात, जब सना काम पर थी, अकबर ने कथित तौर पर तकिये से बच्चे का गला घोंट दिया, शव को एक थैले में रखा और उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लादकर नदी में फेंक दिया.

मर्डर कर खुद लिखाई लापता की FIR

शुरुआत में, अकबर ने अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, जांच के दौरान, मोबाइल रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई उजागर हो गई, जिससे उसने अपना अपराध कबूल कर लिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बच्चे के शव को बरामद करने के लिए नयापुल के पास मूसी नदी में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

