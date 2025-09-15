scorecardresearch
 

असम के नर्सों की बहादुरी! भूकंप आया तो भागने के बजाय NISU में नवजातों की करती रहीं रक्षा- Video

असम के नगांव जिले के एक हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि रविवार की शाम जब भूकंप आया था और लोग अपनी-अपनी जान बचाकर भाग रहे थे. तब हॉस्पिटल की नर्स अपनी जान की परवाह न करके एनआईएसयू वार्ड में बच्चों की रक्षा कर रहीं थीं.

भूकंप के दौरान NISU में बच्चों की रक्षा करतीं नर्सें. (Photo: Screengrab)
भूकंप के दौरान NISU में बच्चों की रक्षा करतीं नर्सें. (Photo: Screengrab)

असम में रविवार की शाम 4 बजकर 40 मिनट पर 5.9 रिएक्टर स्किल का भूकंप आया था. भूकंप के दौरान यहां नगांव जिले में अपनी जान की परवाह किए बगैर आदित्य नर्सिंग होम की नर्सें एनआईएसयू (NICU) में बच्चों की रक्षा करती नजर आईं. यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया. इस वीडियो की लोग जमकर सराहना कर रहे हैं.

जान की परवाह किए बच्चों की रक्षा करती दिखीं नर्सें

5.9 रिएक्टर स्किल के भूकंप से जब सभी लोग घबराहट के मारे अपनी-अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ रहे थे. ठीक उसी वक्त एक ऐसा नजारा सीसीटीवी में कैद हुआ, जिससे यह साबित होता है कि मानवता अभी भी जीवित है. भूकंप के दौरान असम के नौगांव जिले के नौगांव स्थित आदित्य नर्सिंग होम में दो नर्सों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर NISU केयर वार्ड में मासूमों की रक्षा करतीं दिखीं.

यह भी पढ़ें: नॉर्थ-ईस्ट के कई राज्यों में महसूस हुए भूकंप के झटके, 5.8 रही तीव्रता, असम में था केंद्र

हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. सीसीटीवी वायरल होने के बाद से ही लोगों में उन दोनों नर्सों के लिए सम्मान बढ़ गया. साथ ही लोगों ने दोनों नर्सों को पुरस्कार भी देने की घोषणा कर डाली. 

उदलगुरी था भूकंप का केंद्र

अधिकारियों ने बताया कि रविवार को पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. अधिकारियों ने बताया कि शाम 4.41 बजे आए भूकंप का केंद्र उदलगुरी ज़िले में था. भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर थी.

भूकंप के दौरान गुवाहाटी में दहशत में लोग अपने घरों से बाहर निकलते देखे गए थे. वहीं, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी लोगों ने झटके महसूस किए. अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भी लोग दहशत में अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलते देखे गए.

