नॉर्थ-ईस्ट के कई राज्यों में महसूस हुए भूकंप के झटके, 5.8 रही तीव्रता, असम में था केंद्र

असम के उदलगुड़ी समेत उत्तर-पूर्व भारत के कई हिस्सों में रविवार शाम को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है. एनसीएस ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र असम के उदलगुड़ी में था. इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी.

असम के अधिकारियों के अनुसार, भूकंप के झटके दोपहर 5:20 बजे (IST) महसूस किए गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस प्राकृतिक घटना से किसी भी तरह की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की कोई तत्काल सूचना नहीं मिली है. राहत और बचाव टीमें सतर्क हैं और प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया जा रहा है.

कई राज्यों में महसूस किए गए झटके

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) के अनुसार, भूकंप का केंद्र असम के उदलगुड़ी जिले में था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी. भूकंप के झटके असम के साथ-साथ नॉर्थ-ईस्ट के अन्य राज्यों जैसे मेघालय, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए.

स्थानीय लोगों में डर का माहौल

स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ सेकंड तक चले इन झटकों ने डर का माहौल पैदा किया, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है. भूकंप के बाद किसी भी आफ्टरशॉक की संभावना को देखते हुए निगरानी तेज कर दी गई है.

Advertisement

आपको बता दें कि उत्तर-पूर्व भारत भूकंपीय जोन-5 में आता है जो अत्यधिक संवेदनशील है.

---- समाप्त ----