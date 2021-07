आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत न दर्ज करें केस, राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को MHA का आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (States and UTs) को निर्देश दिया है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की निरस्त धारा 66 ए (repealed Section 66A of the Information Technology Act, 2000) के तहत मामले दर्ज नहीं करे.

