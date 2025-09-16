scorecardresearch
 

Feedback

ड्रग तस्करी में लिप्त 16000 विदेशी नागरिकों को किया जाएगा डिपोर्ट, MHA का बड़ा फैसला

भारत सरकार ने नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर मामलों में लिप्त 16000 विदेश नागरिकों को डिपोर्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. साथ ही ANTF प्रमुखों के सम्मेलन के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में देशभर में 4000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया.

Advertisement
X
गृह मंत्री अमित शाह. (Photo: Reuters)
गृह मंत्री अमित शाह. (Photo: Reuters)

नशीले पदार्थों के खिलाफ भारत सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को मजबूती देने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) ने एक साथ कई कदम उठाए हैं. इसी बीच जानकारी आ रही है कि गृह मंत्री ने नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल 16 हजार विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की तैयारियां शुरू कर दी है. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज देशभर में 4,000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया.

MHA सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की रिपोर्ट के आधार पर 16,000 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जाएगा जो भारत में ड्रग्स तस्करी, ड्रग ट्रांसपोर्टेशन जैसे गंभीर मामलों में लिप्त हैं. ये विदेशी नागरिक अलग-अलग राज्यों में हिरासत में है.

MHA और एजेंसी को सौंपी लिस्ट

सम्बंधित ख़बरें

गृह मंत्रालय की सलाह जारी होने के बाद भारत-पाक मैच पर उठ रहे सवाल
पंजाब: MHA ने जारी की सिख जत्थों को PAK न जाने की सलाह, CM मान बोले- यह दोहरा मापदंड 
rahul gandhi mic
गुजरात कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने तैयार किया पॉलिटिकल-फिटनेस टेस्ट 
The election race in Bihar heats up, following the visits of PM and Shah, now it’s Tejashwi’s turn.
बिहार में चुनावी रण हुआ भीषण, NDA और विपक्ष के ये दिग्गज संभालेंगे कमान  
rahul gandhi narendra modi amit shah
राहुल गांधी का 'मिशन गुजरात' रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? 
vice president cp radhakrishnan security
दिल्ली पुलिस नहीं, अब CRPF संभालेगी VP की सिक्योरिटी 

सूत्रों ने बताया कि विदेश नागरिकों लिस्ट गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों को सौंप दी गई है. नए इमिग्रेशन कानूनों के तहत ये कदम उठाया जा रहा है जो अवैध विदेशी नागरिकों को तत्काल डिपोर्ट करने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं.

ANTF सम्मेलन का उद्घाटन

गृहमंत्री ने मंगलवार को नई दिल्ली में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया. दो दिवसीय सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ-साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं. इस बार सम्मेलन थूनाइटेड रिजॉल्व, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित है जो पीएम मोदी के ड्रग-फ्री इंडिया के संकल्प को मजबूत करने पर केंद्रित है.

Advertisement

4000KG नशीले पदार्थ नष्ट

वहीं, सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर अमित शाह की मौजूदगी में देशभर में 4,000 किलो से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया. ये कार्रवाई NCB और राज्य पुलिसों के संयुक्त प्रयासों से की गई जो ड्रग डिस्ट्रक्शन ड्राइव का हिस्सा है. शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इस प्रक्रिया को देखा और इसे 'नशा मुक्ति अभियान' की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगले 15 दिनों में देशभर में 1 लाख किलो नशीले पदार्थों को नष्ट करने का टारगेट है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4,000 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. ये 'ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइट' का हिस्सा है जो जून 2022 से चली आ रही अभियान को मजबूत करेगा. अब तक 2022 से 6 लाख किलो से अधिक ड्रग्स नष्ट हो चुके हैं जो 2014 से पहले के मुकाबले 30 गुना अधिक है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement