Himachal Weather: हिमाचल में कैसा है मौसम का हाल? शिमला-मनाली घूमने की सोच रहे तो जरूर जान लें ये अपडेट

Weather Forecast, Himachal Pradesh Rainfall Alert: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सीजन के दूसरे फेज में जमकर बारिश हो रही है. राज्य की नदियां उफान पर हैं और पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच हिमाचल में पर्यटकों की संख्या अब भी काफी बनी हुई है और लोग शिमला, मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं. यदि आप इस सीजन में हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो फिर आपको वहां के मौसम के बारे में जान लेना चाहिए. दरअसल, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं.

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड की घटना हुई. इसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 ब्लॉक हो गया. एनएच पर चल रहीं गाड़ियां भी इसके चलते जहां-तहां फंस गईं. मलबे को हटाने के लिए विभिन्न मशीनों को काम पर लगाया गया है. उधर, चंबा जिले में बादल फटने की वजह से कई सड़कें और पुल बंद कर दिए गए हैं. इस वजह से वहां रहने वाले लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे के ब्लॉक होने की घटना पर किन्नौर जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC) ने कहा कि लैंडस्लाइड भाभा नगर के पास हुई है, जिसके कारण फिरोजपुर-शिपकी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. भाभा नगर के एसडीएम बिमला शर्मा ने कहा कि सड़क को साफ करने के लिए मशीनरी को तैनात किया गया है ताकि यातायात बहाल किया जा सके.

#WATCH | National Highway 05 blocked after sudden landslides happened near Bhawanagar in Kinnaur of Himachal Pradesh. Machines deployed to clear the debris pic.twitter.com/LgNdSEYudL