खुले में पेशाब करने से रोका तो गोली मार दी, अमेरिका में हरियाणा के युवक की हत्या

अमेरिका में हरियाणा के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. यह घटना कैलिफोर्निया की है. अमेरिकी मूल का एक शख्स खुले में पेशाब करने जा रहा था. कपिल ने उसे रोकने की कोशिश की. इस बीच हुई बहस में शख्स ने पिस्तौल निकालकर कपिल पर गोली चला दी.

अमेरिका में हरियाणा के युवक की हत्या कर दी गई (Photo: PTI)
अमेरिका में हरियाणा के युवक की हत्या कर दी गई (Photo: PTI)

अमेरिका में हरियाणा के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह युवक 2022 में डंकी रूट से अमेरिका गया था. खुले में पेशाब करने से रोकने के लिए युवक को गोली मार दी गई.

मृतक शख्स कपिल हरियाणा के जींद का रहने वाला था. वह 45 लाख रुपये खर्च कर 2022 में डंकी रूट से अमेरिका गया था. अमेरिका में एक व्यक्ति को खुले में पेशाब करने से इनकार किया था, जिस वजह से उसे गोली मार दी गई.

गोलियां चलाने से युवक लहू-लुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी. इसके बाद पुलिस 26 साल के कपिल को नजदीकी अस्पताल लेकर गई, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने कपिल को मृत घोषित कर दिया.

वह जींद के बराह कला गांव का रहने वाला था और परिवार का एकलौता ही वारिस था. कपिल ढाई साल पहले 45 लाख रुपये खर्च करके अमेरिका गया था. कपिल का परिवार खेती-बाड़ी करने का काम करता था. 

बता दें कि कपिल का जन्म 22 मई 2000 को हुआ था और परिवार ने 45 लाख रुपये खर्च करके कपिल को डंकी के रास्ते अमेरिका भेजा था. अब परिवार के सामने अपने एकलौते बेटे के शव को भारत लाने के लिए आर्थिक रूप से संकट खड़ा हो गया है.

