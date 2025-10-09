Karwa Chauth Wishes: रिश्तों में घुलेगी मिठास, इन प्यार भरे मैसेज से दें करवा चौथ की शुभकामनाएं

- यार मिले तू, प्यार मिले तू, हर जन्म तेरा साथ मिले,
हर साल मनाऊं करवा चौथ, हर बार मुझे तू पास मिले.
Happy Karwa Chauth 2025
- चांद जब चमके तो उसकी चमक में वो बात हो,
जब भी करवा चौथ आए, तुम मेरे साथ हो.
हैप्पी करवा चौथ
- प्रेम के इस मौसम में, कब होगा चांद का दीदार
उम्र भी बढ़ेगी इससे और बढ़ेगा हमारा प्यार!
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं
-चांद की रोशनी फिर ये पैगाम लाएगी,
चांद जब निकलेगा, तो खुशियां आएगी.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
- माथे पर सिंदूर है, हाथों में मेहंदी लगी है
पिया तुम्हारे लिए, दिल में प्रेम की ज्योत जगी है.
Happy Karwa Chauth
- सुख आए या दुःख आए, हर पल ही साथ निभाना है
ये जनम ना काफी होगा पिया, हर जनम तेरा हो जाना है.
करवा चौथ की शुभकामनाएं
- प्यारा करवा चौथ का है ये त्यौहार,
मिलती है इसमें खुशियां हजार,
यूं ही बढ़ता रहे, सदा हमारा प्यार.
हैप्पी करवा चौथ