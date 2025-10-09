scorecardresearch
 

Karwa Chauth Wishes: रिश्तों में घुलेगी मिठास, इन प्यार भरे मैसेज से दें करवा चौथ की शुभकामनाएं

Karwa Chauth 2025 Wishes: करवा चौथ का पर्व विवाहित जोड़ों के लिए काफी खास माना जाता है. इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. ये त्योहार प्यार और समर्पण का प्रतीक माना जाता है. आइए जानते हैं प्यार भरे मैसेज के जरिए कैसे रिश्तों में मिठास घोलते हुए करवा चौथ की बधाई दे सकते हैं.

करवा चौथ पर शुभकामनाएं शेयर कीजिए (Photo: AI-Generated)
- यार मिले तू, प्यार मिले तू, हर जन्म तेरा साथ मिले,
हर साल मनाऊं करवा चौथ, हर बार मुझे तू पास मिले.
Happy Karwa Chauth 2025

 

- चांद जब चमके तो उसकी चमक में वो बात हो,
जब भी करवा चौथ आए, तुम मेरे साथ हो.
हैप्पी करवा चौथ 

- प्रेम के इस मौसम में, कब होगा चांद का दीदार
उम्र भी बढ़ेगी इससे और बढ़ेगा हमारा प्यार!
करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

 

-चांद की रोशनी फिर ये पैगाम लाएगी,
चांद जब निकलेगा, तो खुशियां आएगी.
करवा चौथ की शुभकामनाएं


- माथे पर सिंदूर है, हाथों में मेहंदी लगी है
पिया तुम्हारे लिए, दिल में प्रेम की ज्योत जगी है.
Happy Karwa Chauth

 

- सुख आए या दुःख आए, हर पल ही साथ निभाना है
ये जनम ना काफी होगा पिया, हर जनम तेरा हो जाना है.
करवा चौथ की शुभकामनाएं


- प्यारा करवा चौथ का है ये त्यौहार,
मिलती है इसमें खुशियां हजार,
यूं ही बढ़ता रहे, सदा हमारा प्यार.
हैप्पी करवा चौथ 

