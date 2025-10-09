Karwa Chauth Wishes: रिश्तों में घुलेगी मिठास, इन प्यार भरे मैसेज से दें करवा चौथ की शुभकामनाएं

- यार मिले तू, प्यार मिले तू, हर जन्म तेरा साथ मिले,

हर साल मनाऊं करवा चौथ, हर बार मुझे तू पास मिले.

Happy Karwa Chauth 2025

- चांद जब चमके तो उसकी चमक में वो बात हो,

जब भी करवा चौथ आए, तुम मेरे साथ हो.

हैप्पी करवा चौथ

- प्रेम के इस मौसम में, कब होगा चांद का दीदार

उम्र भी बढ़ेगी इससे और बढ़ेगा हमारा प्यार!

करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं

-चांद की रोशनी फिर ये पैगाम लाएगी,

चांद जब निकलेगा, तो खुशियां आएगी.

करवा चौथ की शुभकामनाएं



- माथे पर सिंदूर है, हाथों में मेहंदी लगी है

पिया तुम्हारे लिए, दिल में प्रेम की ज्योत जगी है.

Happy Karwa Chauth

- सुख आए या दुःख आए, हर पल ही साथ निभाना है

ये जनम ना काफी होगा पिया, हर जनम तेरा हो जाना है.

करवा चौथ की शुभकामनाएं



- प्यारा करवा चौथ का है ये त्यौहार,

मिलती है इसमें खुशियां हजार,

यूं ही बढ़ता रहे, सदा हमारा प्यार.

हैप्पी करवा चौथ

