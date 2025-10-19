scorecardresearch
 

Diwali Wishes 2025: इस दिवाली अपनों को भेजें दिल छू लेने वाले ये शुभकामना संदेश

Happy Diwali 2025: देश भर में 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी. त्योहार के इस खास मौके पर आप अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों को खूबसूरत संदेश भेजकर दिवाली की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

दिवाली के शुभ संदेश भेजिए (Photo: AI-Generated)
- दीप जगमगाते रहे, घर झिलमिलाते रहे,
साथ रहे हम जब, तो दिल मुस्काते रहे,
मां लक्ष्मी की कृपा बने हमपर,
धन वैभव सब पाते रहे,
आपके घर की चौखट पर, खुशियां सदा आते रहे...
Happy Diwali 2025

 

- इस खास मौके पर, घर में आपके खुशहाली हो,
रोशनी के त्योहार है आया, मुबारक आपको दिवाली हो...
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

- घर सजाएं, मन सजाएं,
दिल से दिल का दीप जलाएं,
इस त्योहार हम सब अपने
प्रेम ज्योत से दिवाली मनाएं.
शुभ दीपावली

 

- मिठाई की तरह जीवन में आपके, खुशियों की मिठास हो, 
मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे आपपर, ये दिवाली आपके लिए खास हो.
दिवाली की शुभकामनाएं

 

- दीये की रोशनी जब जले, जीवन का अंधेरा सब दूर हो,
इस दिवाली मांगो जो आप, भगवान को सब मंजूर हो.
हैप्पी दिवाली


- आप जहां रहो वहीं धन की बरसात हो,
आपके घर में  सदा मां लक्ष्मी का वास हो,
संकटों का नाश हो,  आप प्रभु के सदा पास हो,
भगवान करे आपकी हर दिवाली बहुत खास हो.
Happy Diwali

