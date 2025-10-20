scorecardresearch
 

Diwali पर अपनों को शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें दिवाली की शुभकामनाएं

Diwali Wishes 2025: दिवाली का त्योहार पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है. माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के इस पर्व पर चारों तरफ रौशनी जगमग रहती है. इस मौके पर हम आपके लिए कुछ खास शुभकामना संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने घर-परिवार में शेयर कर सकते हैं.

दिवाली पर ये खास शुभकामनाएं शेयर कीजिए (Photo: AI-Generated)
- आपके घर लक्ष्मी और गणेश का वास हो,
हर खुशी आपके द्वार पर दस्तक दे, 
अंधेरों से रहो दूर उजालों के आप पास हो.
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं


- खुशियों का पर्व है दिवाली,
मस्ती और प्रेम है दिवाली,
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,
दीपों का त्योहार और शुभ है दिवाली.
Happy Diwali 2025


- रंगोली और दीपक से सजे घरों में,
भगवान राम के आगमन की खुशी छाएगी,
दीपावली के इस पावन पर्व पर जीवन जगमग बनाएगी.
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
धन से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आए खुशियां अपार,
शुभकामना कीजिए हमारी स्वीकार.
Happy Diwali 2025


- नव दीप जले,
नव फूल खिलें,
नित नई बहार मिले,
इस दिवाली आपको भगवान का आशीर्वाद मिले.
हैप्पी दिवाली 2025


- जीवन में मां लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा का आशीर्वाद हो.
दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं

