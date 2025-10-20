Diwali पर अपनों को शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें दिवाली की शुभकामनाएं

- आपके घर लक्ष्मी और गणेश का वास हो,

हर खुशी आपके द्वार पर दस्तक दे,

अंधेरों से रहो दूर उजालों के आप पास हो.

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं



- खुशियों का पर्व है दिवाली,

मस्ती और प्रेम है दिवाली,

लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,

दीपों का त्योहार और शुभ है दिवाली.

Happy Diwali 2025



- रंगोली और दीपक से सजे घरों में,

भगवान राम के आगमन की खुशी छाएगी,

दीपावली के इस पावन पर्व पर जीवन जगमग बनाएगी.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं



- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,

धन से भर जाए आपका घर-बार,

जीवन में आए खुशियां अपार,

शुभकामना कीजिए हमारी स्वीकार.

Happy Diwali 2025



- नव दीप जले,

नव फूल खिलें,

नित नई बहार मिले,

इस दिवाली आपको भगवान का आशीर्वाद मिले.

हैप्पी दिवाली 2025



- जीवन में मां लक्ष्मी का हाथ हो,

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो,

और मां दुर्गा का आशीर्वाद हो.

दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं

