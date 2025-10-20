Diwali पर अपनों को शेयर करें ये मैसेज, खास अंदाज में दें दिवाली की शुभकामनाएं

- आपके घर लक्ष्मी और गणेश का वास हो,
हर खुशी आपके द्वार पर दस्तक दे,
अंधेरों से रहो दूर उजालों के आप पास हो.
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
- खुशियों का पर्व है दिवाली,
मस्ती और प्रेम है दिवाली,
लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली,
दीपों का त्योहार और शुभ है दिवाली.
Happy Diwali 2025
- रंगोली और दीपक से सजे घरों में,
भगवान राम के आगमन की खुशी छाएगी,
दीपावली के इस पावन पर्व पर जीवन जगमग बनाएगी.
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं
- लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार,
धन से भर जाए आपका घर-बार,
जीवन में आए खुशियां अपार,
शुभकामना कीजिए हमारी स्वीकार.
Happy Diwali 2025
- नव दीप जले,
नव फूल खिलें,
नित नई बहार मिले,
इस दिवाली आपको भगवान का आशीर्वाद मिले.
हैप्पी दिवाली 2025
- जीवन में मां लक्ष्मी का हाथ हो,
सरस्वती का साथ हो,
गणेश का निवास हो,
और मां दुर्गा का आशीर्वाद हो.
दिवाली की मंगलमय शुभकामनाएं