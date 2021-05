दिल्ली: गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे PM मोदी, मत्था टेका

सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर का आज 400वां प्रकाश पर्व है. गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा. सिख श्रद्धालु बड़ी संख्या में स्वर्ण मंदिर पहुंचे और सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. सरोवर में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर में गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर विशेष प्रार्थना की.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर को नमन किया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि गुरु तेग बहादुर को उनके 400वें प्रकाश पर्व पर नमन करता हूं. पीएम ने कहा कि साहस और दलितों की सेवा के उनके प्रयासों के लिए उन्हें विश्व स्तर पर सम्मानित किया जाता है. उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया था.

On the special occasion of his 400th Parkash Purab, I bow to Sri Guru Teg Bahadur Ji.

He is widely respected globally for his courage and his efforts to serve the downtrodden. He refused to bow to tyranny and injustice. His supreme sacrifice gives strength and motivation to many. — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2021

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि उनका सर्वोच्च बलिदान कइयों को ताकत और प्रेरणा देता है. पीएम मोदी शीशगंज गुरुद्वारा भी पहुंचे और प्रार्थना में शामिल हुए. पीएम जब शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे तब सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए थे.

Prayed at Gurudwara Sis Ganj Sahib today.



We can never forget the life, ideals and supreme sacrifice of Sri Guru Teg Bahadur Ji. pic.twitter.com/62teTxLJsp — Narendra Modi (@narendramodi) May 1, 2021

इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर को याद किया और लोगों से गुरु पर्व घर में ही मनाने की अपील की.

Sri Guru Tegh Bahadur Ji taught humanity the important lesson of doing everything possible to help those in need. I urge you all to celebrate Guru Sahib’s 400th Prakash Purb at your home & join me online at 11:45 AM for 'Sarbat De Bhale layi Ardas'. #GurupurbAtHome pic.twitter.com/nTGKo878GW — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 1, 2021

कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर लोगों से यह अपील भी किया कि 'सरबत दे भले लाई अरदास' में उनके साथ जुड़ें. गौरतलब है कि गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे. गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में सिख धर्म के अनुयायियों की भीड़ उमड़ी है.