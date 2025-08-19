scorecardresearch
 

Feedback

महीनों तक रेबीज का इलाज, आखिर 4 साल की मासूम ने तोड़ दिया दम, कई कुत्तों ने किया था हमला

कर्नाटक के दावणगेरे की 4 साल की बच्ची की कुत्तों के हमले के बाद रेबीज से मौत हो गई. अप्रैल में हमले के बाद उसका इलाज बेंगलुरु के IGICH में चल रहा था. हालत बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती कर पुष्टि हुई कि यह डंब रेबीज का मामला है.

Advertisement
X
रेबीज के चलते 4 साल की मासूम ने तोड़ दिया दम (Photo: Representational Image)
रेबीज के चलते 4 साल की मासूम ने तोड़ दिया दम (Photo: Representational Image)

कर्नाटक के दावणगेरे की रहने वाली 4 साल की मासूम बच्ची की रेबीज के चलते मौत हो गई. कई कुत्तों के हमले के शिकार हुई बच्ची का चार महीनों से बेंगलुरु के इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान (IGICH) में इलाज चल रहा था.

IGICH के निदेशक डॉ. संजय के.एस. ने मंगलवार को ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीड़िता खादीरा बानू का पिछले चार महीनों से अस्पताल में थी और रविवार को उसकी मौत हो गई.

दावणगेरे के शास्त्री लेआउट की रहने वाली बानू को 27 अप्रैल को तब कुत्तों ने हमला कर दिया था जब वह अपने घर के बाहर खेल रही थी. उसके चेहरे और शरीर पर कई कुत्तों के काटने के निशान होने के कारण उसे एक स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

स्कूल के 78 छात्रों को लगे एंटी रेबीज इंजेक्शन. (Photo: Representational)
कुत्ते ने जूठा कर दिया मिड-डे मील, फिर भी बच्चों को परोस दिया... 78 छात्रों को लगे एंटी-रेबीज इंजेक्शन 
(सांकेतिक तस्वीर)
MP: पद्मश्री विजेता की पत्नी को रेबीज इंजेक्शन के लिए भटकाया, डॉक्टर सस्पेंड 
बेंगलुरु मे क्यों निवेश कर रहे हैं लोग?
दिल्ली और मुंबई पीछे, क्यों बेंगलुरु बन रहा है निवेशकों की पहली पसंद? 
बेंगलुरू के बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में तेंदुए ने बस पर किया हमला
पहले करीब आया और फिर सफारी बस पर तेंदुए ने कर दिया अटैक... देखें वीडियो 
धमाके में एक बच्चे की मौत (Photo: AI-generated)
बेंगलुरु में सिलेंडर ब्लास्ट से 10 साल के बच्चे की मौत, 12 लोग घायल 

डॉ. संजय के अनुसार, मई में उसकी हालत बिगड़ने पर उसे आईजीआईसीएच रेफर किया गया था. निदेशक ने कहा, 'उसे यहां आईसीयू में भर्ती कराया गया था और जांच के बाद एंटीबॉडी की उपस्थिति के कारण रेबीज की पुष्टि हुई.'

उन्होंने बताया कि लगभग एक महीने बाद जब बच्ची की हालत स्थिर हो गई, तो उसे घर पर ही देखभाल के लिए छुट्टी दे दी गई. लेकिन उसे अगस्त में फिर से अस्पताल लाया गया और वह कोई रेस्पांस नहीं दे रही थी. ऐसे में उसे इमरजेंसी इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ी

Advertisement

उनके अनुसार, यह डंब रेबीज का मामला था, जिसमें इंसान आक्रामकता नहीं होता बल्कि उसे लकवा मार जाता है. परिवार द्वारा इलाज पर लगभग 8 लाख रुपये खर्च करने की विभिन्न खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आईजीआईसीएच के निदेशक ने कहा कि बेंगलुरु में परिवार से कोई शुल्क नहीं लिया गया. उन्होंने कहा, 'यह जरूर संभव है कि उन्होंने दावणगेरे के निजी अस्पताल में काफी पैसा खर्च किया हो. लड़की के पिता एक रेहड़ी-पटरी वाले हैं और उसकी मां एक गृहिणी हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement