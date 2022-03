NSE Scam: 'योगी' के इशारे पर फैसले लेने वाली चित्रा रामकृष्ण को CBI ने किया गिरफ्तार

Former NSE CEO and MD Chitra Ramakrishna arrested in delhi: कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई ने एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है.

NSE की पूर्व CEO चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार. (फाइल फोटो)