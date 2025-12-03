देशभर के कई एयरपोर्ट पर चेक-इन सिस्टम में गड़बड़ी, बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली तक असर

देश के कई एयरपोर्ट्स पर बुधवार सुबह चेक-इन सिस्टम अचानक ठप हो गया, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीकी गड़बड़ी की वजह से कई उड़ानें देरी से चलीं. वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों को नोटिस जारी कर बताया गया कि Microsoft Windows की ग्लोबल आउटेज के चलते एयरपोर्ट के IT और चेक-इन सिस्टम प्रभावित हुए हैं. बेंगलुरु एयरपोर्ट से 42 उड़ानें कैंसिल की गईं.

नोटिस में यह भी बताया गया कि वाराणसी में IndiGo, SpiceJet, Akasa Air और Air India Express की सेवाएं प्रभावित हुईं. हालांकि, Microsoft और एयरलाइंस की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया. कई जगह एयरलाइंस को मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग पर निर्भर होना पड़ा.

हैदराबाद एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल

तकनीकी गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिला, जहां सुबह-सुबह यात्रियों की भारी भीड़ एयरलाइन हेल्पडेस्क के सामने जमा हो गई. लोग टिकट और मोबाइल फोन उठाकर स्टाफ से उड़ानों की जानकारी मांगते दिखे. आज हैदराबाद एयरपोर्ट पर 7 उड़ानें(डिपार्चर), 12 अराइवल रद्द किए गए.

बेंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट भी प्रभावित

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी कई उड़ानें देरी से चलीं. कम से कम 4 उड़ानें लेट अराइवल के कारण देरी का शिकार हुईं और IndiGo की कई सेवाएं परिचालन कारणों से रद्द करनी पड़ीं. कुल मिलाकर एयरलाइन ने आज 42 उड़ानें रद्द कीं, जिनमें 22 अराइवल और 20 डिपार्चर शामिल रहीं.

दिल्ली एयरपोर्ट (DIAL) ने भी सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी कर कहा कि कुछ घरेलू एयरलाइंस परिचालन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही हैं, जिससे शेड्यूल प्रभावित हो सकता है.

एयरलाइंस ने दिया अपडेट

Air India ने बताया कि थर्ड-पार्टी सिस्टम पूरी तरह बहाल कर दिया गया है और सभी एयरपोर्ट्स पर चेक-इन सामान्य रूप से चल रहा है. IndiGo ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तकनीकी दिक्कतों, भीड़भाड़ और ऑपरेशनल आवश्यकताओं की वजह से देरी और कैंसलेशन बढ़े हैं. प्रभावित यात्रियों को विकल्प उड़ान या रिफंड की सुविधा दी जा रही है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले महीने भी आई थी दिक्कत

पिछले महीने दिल्ली एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही तकनीकी संकट आया था, जब AMSS सिस्टम में खराबी के कारण 800 से ज्यादा उड़ानें देर से चली थीं. एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को मैनुअली फ्लाइट प्लान बनाने पड़े थे, जिससे काम की गति काफी धीमी हो गई थी.

