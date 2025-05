फील्ड नहीं FAILED मार्शल मुनीर... भारत से टकराव पर 10 झूठ जो प्रमोशन के लिए पाकिस्तानियों के बीच फैलाए

पाकिस्तान का हारा जनरल अब पांच सितारा जनरल हो गया है. ये कहानी असीम मुनीर के प्रमोशन की है. असीम मुनीर अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ से आगे बढ़ते हुए फील्ड मार्शल हो गए हैं. असीम मुनीर के अप्रेजल लेटर पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को बधाई देते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सलाम करता है. शहबाज शरीफ का मानना है कि ऑपरेशन बनयान-उम-मर्सूस के दौरान उनके अनुकरणीय नेतृत्व ने दुश्मन के नापाक इरादों को कुचल दिया और हमारी मातृभूमि को बहुत सम्मान दिलाया.

ऑपरेशन सिंदूर के साथ शुरू हुए जिस लड़ाई के नतीजे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस पर इंडियन स्ट्राइक की मार पड़ी, 40 पाकिस्तानी जवानों और अफसरों की मौत हुई और 100 पाकिस्तानी आतंकियों को जहन्नुम पहंचाया गया, उसे अपनी जीत बताने वाले पाकिस्तान की ढिठाई का कोई जवाब नहीं है.

भारत के साथ जंग में पाकिस्तान की सेना और सरकार ने अपने मुल्क की अवाम को झूठ की जो घुट्टी पिलाई है उसका पर्दाफाश हम कर रहे हैं. पाकिस्तान ने इन्हीं झूठ को पाकिस्तान की जीत कर दिया. आइए पाकिस्तान की सेना के कुछ झूठ और उसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं.

झूठ 1- आदमपुर एयरबेस पर हमला किया

पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दावा किया कि उसने आदमपुर एयरबेस को बमबारी कर तहस नहस कर दिया है. पाकिस्तानी सेना ने झूठा दावा किया और कहा कि आदमपुर एयरबेस का रनवे नष्ट कर दिया गया है और यहां मौजूद भारतीय फाइटर जेट को बड़ा नुकसान हुआ है.

पाकिस्तान का ये दावा कोरा बकवास था. पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले की कोशिश की लेकिन इसे भारत ने सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया. भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया. भारत पाकिस्तान के बीच जंगविराम के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से आदमपुर एयरबेस पहुंचे और जवानों से मुलाकात की. पीएम के इस दौरे ने पाकिस्तानी झूठ की धज्जियां उड़ा दी.

लेकिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इस फर्जीवाड़े को ही अपने सीवी में अचिवमेंट की तरह जुड़वा लिया. अवाम के सामने डींगें हांकी और शहबाज शरीफ के सामने अप्रेजल का फॉर्म भरकर पेश कर दिया. अपनी बेइज्जती बचाने को तैयार बैठे शहबाज ने तुरंत इस पर साइन कर दिया और असीम मुनीर और आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बन गए.

झूठ 2- भारत का S-400 तबाह कर दिया

ये पाकिस्तानी झूठ और बेशर्मी की बेमिसाल कहानी है. पाकिस्तान ने भारत पर 7 मई से लेकर 10 मई के बीच ड्रोन और मिसाइलों से सैकड़ों हमले किए, लेकिन पाकिस्तान हर हमला नाकाम रहा. पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किया हत्फ मिसाइल हरियाणा के सिरसा में आकर खेतों में पड़ा मिला. इस मिसाइल को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया.

लेकिन पाकिस्तान ने अपनी अवाम को कहा क्या? पाकिस्तान ने कहा कि उसकी सेना ने भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है. पाकिस्तान के इस झूठे दावे का जवाब स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया. आदमपुर दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने S-400 मिसाइल को बैंकग्राउंड में रखकर तस्वीरें खिंचवाई और इसे मीडिया में जारी कर दिया.

इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान को कोई जवाब देते नहीं बना, लेकिन जिद्दी पाकिस्तान मानने वाला कहां है. वो अपने बयान पर अभी भी अड़ा है.

झूठ-3 पाकिस्तान ने भारत की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया

पाकिस्तान ने डॉक्टर्ड वीडियोज के जरिए दावा किया कि उसने भारत की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और इसे नष्ट कर दिया. लेकिन इनमें से अधिकांश वीडियो वीडियो गेम्स से लिए गए थे. आधुनिक वीडियो गेम्स में जंग जैसे वीडियोज होते हैं जिसमें मिसाइलों को नष्ट करते हुए दिखाया जाता है.

रहीम खान, नूर खान एयरबेस की सुरक्षा में नाकाम पाकिस्तानी सेना और मीडिया ने इसी वीडियो को एडिट कर अपने आवाम को बता दिया कि उसने भारत के मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है.

लेकिन सैटेलाइट इमेज, हमले के वीडियो से भारत ने समय-चिह्नित सबूतों के साथ दिखाया कि पाकिस्तानी एयरबेस पर उसके हमले सफल रहे.

झूठ-4 राजौरी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर नष्ट किया

पाकिस्तानी सेना और ISI के समर्थन चल रहे पाकिस्तानी हैंडलों ने 7 मई को दावा किया कि पाकिस्तान ने राजौरी में भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया है. इसके लिए गलत वीडियो का सहारा लिया गया.

लेकिन भारत सरकार ने तुरंत इस वीडियो नकली बताया. सरकारी संस्था प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा कि ये फेक है. सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला नहीं हुआ है. और इससे जुड़े ट्वीट्स, पोस्ट नकली हैं.

झूठ-5 राफेल नष्ट करने के सबूत सोशल मीडिया पर

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के दावे न सिर्फ झूठे थे बल्कि हास्यास्पद भी थे. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जेट्स गिरा दिए हैं. इनमें राफेल भी शामिल हैं.

ख्वाजा आसिफ ने ये दावा सीएनएन के साथ इंटरव्यू के दौरान किया था. जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास भारतीय विमानों को गिराने के सबूत हैं? इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सबूत तो सोशल मीडिया पर हैं और इनमें भारत का सोशल मीडिया भी है. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि विमान का मलबा भारतीय क्षेत्र में गिरा है.

ख्वाजा आसिफ के इस बयान की खूब हंसी उड़ाई गई. भारत ने अब तक अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान की खबर से इंकार किया है और इसे पाकिस्तानी प्रोपपैंडा बताया है.

झूठ 6- श्रीनगर एयरबेस पर पाकिस्तान ने किया हमला

पाकिस्तान की ओर से सबसे ज़्यादा शेयर की जाने वाली फ़र्जी ख़बरों में से एक वीडियो था जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की है. इस वीडियो में विस्फोट और गोलीबारी दिखाई गई थी, जिसे बेस से "लाइव विज़ुअल" के रूप में दिखाया गया था.

जांच करने पर, पीआईबी ने पाया कि यह फुटेज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2024 की पुरानी सांप्रदायिक झड़पों का है. इसका भारतीय सशस्त्र बलों या श्रीनगर एयरबेस से कोई लेना-देना नहीं था।

झूठ 7- दिल्ली तक मार किया

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों के झूठ की कोई सीमा नहीं रही. पाकिस्तान में तो यहां तक दावे किए गए कि पाक आर्मी ने दिल्ली में हमला कर दिया है. झूठ बोलने के लिए माहिर पाकिस्तान के पत्रकार लुकमान ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन से दिल्ली में लोग मारे गए, और दिल्ली में भगदड़ मच गई. पाकिस्तान की सेना ने भी ऐसे ही दावे किए.

बता दें कि इस सभी दावों को भारत ने खारिज किया है. पाकिस्तान ने भारत के मेनलैंड पर हमला करने के लिए एक फतह-2 मिसाइल लॉन्च किया था. लेकिन इस मिसाइल को हिसार में ही मार गिराया गया.

झूठ 8- भारत का बिजली ग्रिड फेल, अंधेरे में 70% भारत

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भ्रम हो गया था कि उसने साइबर हमला कर भारत का बिजली ग्रिड को फेल कर दिया है. पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के कथित सिक्योरिटी एक्सपर्च कमर चीमा ने दावा किया कि पाकिस्तान के साइबर लड़ाकों ने बिजली ग्रिड पर हमला कर इसे खराब कर दिया है और इसकी वजह से 70 फीसदी भारत अंधेर में चला गया है.

