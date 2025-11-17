बेंगलुरु: नारियल और पाम ऑयल से बनाया जा रहा था नंदिनी नकली घी, बेटी की शादी के लिए जुटाने थे पैसे तो कर दी मिलावट

बेंगलुरु में एक नकली नंदिनी घी रैकेट का खुलासा हुआ है. जांच में सामने आया कि इस रैकेट का संचालन एक अधिकृत KMF डिस्ट्रीब्यूटर महेंद्र और उनके परिवार ने किया. आरोप है कि उन्होंने असली नंदिनी घी में पाम तेल मिलाकर घी की मात्रा बढ़ाई और इसे पार्लर और रिटेल दुकानों में पूरे दाम पर बेच दिया.

ऑर्डर घटे तो बढ़ा संदेह

घोटाला तब उजागर हुआ जब KMF अधिकारियों ने नोटिस किया कि महेंद्र ने अचानक अपने घी के ऑर्डर घटा दिए. पहले वह 100 लीटर ऑर्डर करते थे, लेकिन हाल के महीनों में केवल 50 लीटर ऑर्डर करने लगे. इस बदलाव से अधिकारियों के मन में शक पैदा हुआ और जांच शुरू हुई.

जांच और छापेमारी

सिटी क्राइम ब्रांच (CCB) स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्क्वॉड और KMF विजिलेंस विंग ने मिलकर छापेमारी की. छापेमारी में महेंद्र के चमराजपेट स्थित गोदाम, दुकानें और वाहन शामिल थे. इस दौरान नकली घी से भरी एक गाड़ी जब्त की गई और ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया.

अदालत में खुलासा

जांच में पता चला कि महेंद्र ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए घी में मिलावट की. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने 8,136 लीटर मिलावटी घी, पाम और नारियल तेल, चार वाहन, मशीनरी और 1.19 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं. कुल संपत्ति का मूल्य लगभग 1.27 करोड़ रुपये आंका गया है.

सावधान रहें, नकली उत्पादों से बचें

पुलिस और KMF ने जनता से अपील की है कि वे केवल अधिकृत नंदिनी घी डिस्ट्रीब्यूटर से ही घी खरीदें और संदिग्ध उत्पादों से सावधान रहें.

