Vivo समेत चीनी मोबाइल कंपनियों के 44 ठिकानों पर छापे, यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में एक्शन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को यूपी, एमपी और बिहार समेत देशभर में 44 ठिकानों पर छापेमारी की. बताया जा रहा है कि ये छापेमारी चीनी मोबाइल कंपनी Vivo और उससे संबंधित फर्मों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है. सीबीआई इस मामले में पहले से जांच कर रही है.

बता दें कि चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में आईटी और ईडी के रडार पर हैं. इससे पहले जांच एजेंसी ने FEMA के तहत Xiaomi के एसेट्स सीज किए थे. हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

ED raids underway at 40 locations in UP, MP, Bihar, and a few southern states, in connection with an ongoing case linked to a Chinese firm. The case is already being investigated by the CBI.