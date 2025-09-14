scorecardresearch
 

अवैध ऑनलाइन बेटिंग मामले में उर्वशी रौतेला को ED का समन, 16 को होगी पूछताछ

ED ने 1xBet मामले में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को समन जारी किया है. उन्हें 16 सितंबर को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है. साथ ही अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए एजेंसी ने समन जारी किया है.

ED ने उर्वशी रौतेला को जारी किया समन. (photo: Instagram @urvashirautela)
अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई तेज हो गई है. 1xBet बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को समन जारी किया है.

ईडी ने उर्वशी को 16 सितंबर और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया है, जहां दोनों से ईडी की टीम पूछताछ करेगी. इस केस में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है.

ईडी के सूत्रों के अनुसार, उर्वशी रौतेला और मिमी चक्रवर्ती को 1xBet ऐप के प्रचार से जुड़े लेनदेन के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उनसे उनके बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन के बारे में सवाल किए जाएंगे. ईडी जानना चाहती है कि उन्हें इस सट्टेबाजी ऐप के प्रचार के लिए पैसे कैसे और कहां से मिले. ये जांच इस बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले का हिस्सा है.

पहले भी कई हस्तियों से हुई पूछताछ

इससे पहले ईडी ने कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों से पूछताछ की है. जून 2025 में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, अभिनेता सोनू सूद और उर्वशी रौतेला को 1xBet, FairPlay, Parimatch और Lotus 365 जैसे ऐप्स के प्रमोशन को लेकर बुलाया गया था. हाल ही में शिखर धवन को 4 सितंबर को समन दिया गया, जहां उन्होंने PMLA के तहत बयान दर्ज कराया. अगस्त में सुरेश रैना ने भी दिल्ली में पेश होकर बयान दर्ज करा चुके हैं.

ईडी के अधिकारी इस सट्टेबाजी सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी लोगों को समन जारी किया जा सकता है. ईडी का टारगेट इस पूरे अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल सभी लोगों को कानून के कटघरे में लाना है.

