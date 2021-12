कोलकाता की दुर्गा पूजा को मिला हैरिटेज का दर्जा, पीएम मोदी बोले- हर भारतीय के लिए गर्व का दिन

यूनेस्को ने कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (Intangible Heritage) की लिस्ट में शामिल किया है. ऐसे में दुर्गा पूजा को लेकर मिलने वाली खुशखबरी को लेकर पीएम मोदी ने भी ख़ुशी जताई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा देने के यूनेस्को के फैसले को "हर भारतीय के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात" बताया.



पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "हर भारतीय के लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है! दुर्गा पूजा हमारी परंपराओं और लोकाचार को उजागर करती है. और, कोलकाता की दुर्गा पूजा एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास होना चाहिए." बता दें कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने ट्विटर पर देवी की मूर्ति से जुड़ी एक तस्वीर के साथ ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'कोलकाता में दुर्गा पूजा को अमूर्त विरासत लिस्ट में शामिल किया गया है. भारत को शुभकामनाएं'

A matter of great pride and joy for every Indian! Durga Puja highlights the best of our traditions and ethos. And, Kolkata’s Durga Puja is an experience everyone must have. https://t.co/DdRBcTGGs9





वहीं इस मौके पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर ख़ुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा कि बंगाल के लिए गर्व का क्षण! दुनिया भर में हर बंगाली के लिए, दुर्गा पूजा एक त्योहार से कहीं अधिक है, यह एक भावना है जो सभी को एकजुट करती है. और अब, दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में जोड़ा गया है. हम सब बेहद खुश हैं!





Proud moment for Bengal!



To every #Bengali across the world, Durga Puja is much more than a festival, it is an emotion that unites everyone.



And now, #DurgaPuja has been added to the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.



We are all beaming with joy!