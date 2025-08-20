scorecardresearch
 

Feedback

असम में ड्रग रैकेट का पर्दाफाश... 5 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त

असम के श्रीभूमि ज़िले में बुधवार को 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य की प्रतिबंधित याबा टैबलेट ज़ब्त की गई. साथ ही इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है.

Advertisement
X
असम में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त. (Photo: Representational )
असम में 5 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त. (Photo: Representational )

असम के श्रीभूमि ज़िले में बुधवार को 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य की प्रतिबंधित याबा टैबलेट ज़ब्त की गई. साथ ही इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हवाले से दावा किया है.

जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पुवामारा बाईपास पर मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने 29400 याबा टैबलेट बरामद कीं और दो ड्रग तस्करों को गिरफ़्तार किया.

यह भी पढ़ें: Noida में ड्रग रैकेट तस्करी का भंडाफोड़, 40 लाख रुपये के गांजे के साथ दो गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

असम में ड्रग रैकेट का भंडाफोड़. (Photo: AI-generated)
असम पुलिस की ड्रग तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई... 2.5 करोड़ रुपये का गांजा जब्त 
प्रतीकात्मक फोटो. (ITG)
Delhi-NCR में हेरोइन सप्लाई का नेटवर्क ध्वस्त, दो तस्कर गिरफ्तार, 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद 
baj saran arrested
NCB की बड़ी कार्रवाई, ड्रग्स केस में 10 साल से फरार पंजाबी सिंगर बाज सरन गिरफ्तार 
Dharmendra Pradhan
असम के गुवाहाटी में खुलेगा IIM, स्थापना का बिल लोकसभा से बगैर चर्चा पास 
GMCH में 15 दिन के मासूम की मौत 

दोनों के पास जिस प्रतिबंधित याबा टैबलेट को बरामद किया गया, उसे थाईलैंड में 'क्रेज़ी मेडिसिन' मानी जाती है. क्योंकि इन टैबलेट में मेथैम्फेटामाइन (नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत अनुसूची II का एक पदार्थ) और कैफीन होता है. जिसके सेवन से नशा होता है. 

आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. हालांकि, पुलिस ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में बीते मंगलवार को असम राइफल्स ने नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप में बरामद की थी. यह खेप मिज़ोरम-म्यांमार सीमा पर चम्फाई जिले के ज़ोखावथर में हुई थी.

Advertisement

इस दौरान असम राइफल्स के जवानों ने 21 करोड़ रुपये मूल्य की 6.86 किलोग्राम (70,700 गोलियां) मेथामफेटामाइन जब्त की थी. बयान में कहा गया था कि यह जब्ती खुफिया जानकारी के आधार पर एक सीमा चौकी पर तलाशी अभियान के दौरान की गई. हालांकि इस जब्ती के संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement