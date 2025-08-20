असम में ड्रग रैकेट का पर्दाफाश... 5 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की प्रतिबंधित टैबलेट जब्त

असम के श्रीभूमि ज़िले में बुधवार को 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा मूल्य की प्रतिबंधित याबा टैबलेट ज़ब्त की गई. साथ ही इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है. इस बात की जानकारी एक न्यूज एजेंसी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हवाले से दावा किया है.

जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पुवामारा बाईपास पर मादक पदार्थ विरोधी अभियान चलाया. इस दौरान पुलिस ने 29400 याबा टैबलेट बरामद कीं और दो ड्रग तस्करों को गिरफ़्तार किया.

दोनों के पास जिस प्रतिबंधित याबा टैबलेट को बरामद किया गया, उसे थाईलैंड में 'क्रेज़ी मेडिसिन' मानी जाती है. क्योंकि इन टैबलेट में मेथैम्फेटामाइन (नियंत्रित पदार्थ अधिनियम के तहत अनुसूची II का एक पदार्थ) और कैफीन होता है. जिसके सेवन से नशा होता है.

आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. हालांकि, पुलिस ड्रग तस्करी की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चला रही है. इसी क्रम में बीते मंगलवार को असम राइफल्स ने नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप में बरामद की थी. यह खेप मिज़ोरम-म्यांमार सीमा पर चम्फाई जिले के ज़ोखावथर में हुई थी.

इस दौरान असम राइफल्स के जवानों ने 21 करोड़ रुपये मूल्य की 6.86 किलोग्राम (70,700 गोलियां) मेथामफेटामाइन जब्त की थी. बयान में कहा गया था कि यह जब्ती खुफिया जानकारी के आधार पर एक सीमा चौकी पर तलाशी अभियान के दौरान की गई. हालांकि इस जब्ती के संबंध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था.

