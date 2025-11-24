scorecardresearch
 

'वह ऐसा फूल, जो कभी नहीं मुर्झाता...', धर्मेंद्र को साथी कलाकारों ने ऐसे किया याद

फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन से बॉलीवुड में शोक है. फिल्म निर्देशक करण जौहर से लेकर मौसमी चटर्जी और आशा पारेख तक, बॉलीवुड के कई सितारों ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र (File Photo: ITG)
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट़ के मुताबिक धर्मेंद्र ने घर पर ही अंतिम सांस ली. उनकी अंत्येष्टि विले पार्ले श्मसान घाट पर की गई. धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए अमिताभ बच्चन, आमिर खान समेत बॉलीवुड के कई सितारे श्मसान घाट पहुंचे थे. धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहरा, आशा पारेख समेत कई सेलेब्स ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

फिल्म निर्देशक करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया- यह एक युग का अंत है. करण जौहर ने अपनी इंस्टा पोस्ट में लिखा, "यह एक युग का अंत है. एक विशाल मेगा स्टार. मुख्यधारा के सिनेमा में एक हीरो का अवतार. अविश्वसनीय रूप से सुंदर और सबसे रहस्यमय स्क्रीन अपीयरेंस. वह भारतीय सिनेमा के एक वास्तविक लीजेंड हैं और हमेशा रहेंगे. सिनेमा के इतिहास के पन्नों में परिभाषित और समृद्ध रूप से मौजूद हैं."

आजतक से बात करते हुए फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख ने कहा कि धर्मेंद्र से आखिरी बार एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी. वे काम के प्रति जुनूनी थे. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के साथ काम करने का अनुभव बेहद अच्छा रहा है. वे अच्छे इंसान थे और सेट पर शांत रहते थे. उनको शर्म बहुत आती थी. आंखें नीचे करके बैठते थे.

आशा पारेख ने कहा कि वे सेट पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते थे. उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि वे स्टारडम कभी शो नहीं करते थे. वे को-स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखते थे. आशा पारेख ने यह भी कहा कि आउटडोर पर शूटिंग में जब काफी भीड़ होती थी, तब वे हर किसी का खयाल रखते थे.

वहीं, मौसमी चटर्जी ने कहा कि जो माफी मांगता है, वह माफ करने वाले से भी बड़ा होता है. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र ऐसे ही इंसान थे. कोई भी गलती हो जाए, तो वह उसे स्वीकार करते हुए माफी मांग लेते थे. धर्मेंद्र ने हमेशा मेरा सम्मान किया. मौसमी चटर्जी ने कहा कि धर्मेंद्र ऐसे फूल थे, जो कभी मुर्झाता नहीं है.

---- समाप्त ----
