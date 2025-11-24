Dharmendra Death News Live: हेमा मालिनी का उदास चेहरा-नम आंखें, धर्मेंद्र संग टूट गया 45 साल पुराना साथ, सदमे में परिवार

Dharmendra Death News Live: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. समाचार एजेंसी IANS ने उनकी मौत की खबर दी है. मुंबई स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. देओल फैमिली की तरफ से हीमैन की मौत की खबर पर ऑफिशियल बयान नहीं आया है. फैंस और फिल्मी सितारों के बीच गम का माहौल है.

सोशल मीडिया पर हर कोई बॉलीवुड के हीमैन को नम आंखों से विदाई दे रहा है. सबका कहना है धर्मेंद्र का जाना एक युग के अंत होने जैसा है. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, मीका सिंह ने धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी.