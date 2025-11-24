Dharmendra Death News Live: हेमा मालिनी का उदास चेहरा-नम आंखें, धर्मेंद्र संग टूट गया 45 साल पुराना साथ, सदमे में परिवार

Dharmendra Death News Live: बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. समाचार एजेंसी IANS ने उनकी मौत की खबर दी है. मुंबई स्थित श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया. देओल फैमिली की तरफ से हीमैन की मौत की खबर पर ऑफिशियल बयान नहीं आया है. फैंस और फिल्मी सितारों के बीच गम का माहौल है.
सोशल मीडिया पर हर कोई बॉलीवुड के हीमैन को नम आंखों से विदाई दे रहा है. सबका कहना है धर्मेंद्र का जाना एक युग के अंत होने जैसा है. अमिताभ बच्चन, सलमान खान, सलीम खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, मीका सिंह ने धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी.
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया है. उन्होंने X पर लिखा- लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
पीएम नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताते हुए पोस्ट लिखा है. X पर पोस्ट लिखकर उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र का जाना एक सदी की समाप्ति है. पीएम ने धर्मेंद्र के काम की तारीफ की है.
सोशल मीडिया पर सेलेब्स नम आंखों से धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दे रहे हैं. करण जौहर ने इंस्टा पर इमोशनल पोस्ट लिखा है. वो कहते हैं- धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत है. धर्मेंद्र ने करण जौहर के डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में काम किया था.
अभिनेत्री आशा पारेख ने कहा, धर्मेंद्र जी से आखिरी बार एक कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी. वे काम के प्रति जुनूनी थे. उनके साथ काम करने का अनुभव बेहद अच्छा रहा है. वे अच्छे इंसान थे और सेट पर वे शांत रहते थे. उनको शर्म बहुत आती थी. आंखें नीचे करके बैठे थे. वे सेट पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करते थे. ये बात बिल्कुल सही है कि वे स्टारडम कभी शो नहीं करते थे. वे को-स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखते थे. आउटडोर पर शूटिंग में काफी भीड़ होती थी, तब वे हर किसी का ख्याल रखते थे.
धर्मेंद्र काफी समय से बीमार थे. 11 नवंबर की सुबह भी धर्मेंद्र के निधन को लेकर खबरें सामने आई थीं. तब ईशा देओल और हेमा मालिनी ने एक्टर के मौत की फेक न्यूज चलाने पर गुस्सा जाहिर किया था. धर्मेंद्र को पिछले हफ्ते ही अस्पताल से घर शिफ्ट किया गया था. घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. घर पर मेडिकल सेटअप लगाया गया था. लेकिन आखिरकार उन्हें बचाया नहीं जा सका.
आमिर खान, हेमा मालिनी और ईशा देओल श्मशान घाट के बाहर दिखे हैं. ईशा रोती हुई नजर आईं. उनके अलावा सलमान खान, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ने हीमैन को अंतिम विदाई दी. श्मशान घाट के बाहर टाइट सिक्योरिटी लगी हुई है.