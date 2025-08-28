scorecardresearch
 

Feedback

धर्मस्थल मामले में बढ़ी मास्कमैन की मुश्किलें, पुलिस ने मामले में जोड़ी BNS की और 10 धाराएं, जांच का बढ़ाया दायरा

कर्नाटक के धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता को जालसाजी और झूठे सबूत पेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच दल (SIT) ने अब उस पर बीएनएस की 10 धाराएं जोड़कर मामले की जांच के दायरे को बढ़ा दिया है.

Advertisement
X
धर्मस्थल मामले में बढ़ी मास्क मैन की परेशानी. (Photo: PTI)
धर्मस्थल मामले में बढ़ी मास्क मैन की परेशानी. (Photo: PTI)

कर्नाटक के धर्मस्थल में कथित सामूहिक दफन मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. एक पूर्व सफाई कर्मचारी चिन्नय्या ( जिसे मास्क मैन के नाम से भी जाना जाता है) जो इस मामले में शिकायतकर्ता था, अब खुद आरोपी बन गया है. मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने उसके खिलाफ जालसाजी और झूठे सबूत पेश करने के आरोप जोड़े हैं. बेल्थांगडी कोर्ट में चिन्नय्या द्वारा पेश की गई खोपड़ी और हड्डियों के आधार पर दर्ज प्राथमिकी (FIR) में अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 10 धाराओं को जोड़ा गया है.

दरअसल, चिन्नय्या  ने दावा किया था कि उसने 1995 से 2014 के बीच मंदिर प्रशासन के दबाव में सैकड़ों शवों को दफनाया या जलाया, जिनमें से कई महिलाओं और नाबालिगों के शव शामिल थे, जिन पर यौन हिंसा के निशान थे. उसने 11 जुलाई को बेल्थांगडी कोर्ट में एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां पेश कीं और दावा किया कि ये एक ऐसी महिला के अवशेष हैं जो यौन हिंसा का शिकार हुई थी. हालांकि, फॉरेंसिक जांच में इन दावों को झूठा पाया गया.

SIT के सूत्रों के अनुसार, पेश की गई खोपड़ी और हड्डियां एक पुरुष की थीं, ना कि किसी महिला की. इसके बाद SIT ने चिन्नय्या को 23 अगस्त 2025 को पेरजरी (झूठी गवाही) और झूठे सबूत पेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद अदालत ने उसे 10 दिनों की SIT हिरासत में भेजा दिया.

सम्बंधित ख़बरें

दक्षिण भारत के वो 5 अनदेखे डेस्टिनेशन, जहां शोर नहीं, खामोशी और सुकून है 
mouth bomb blast
प्रेमिका के मुंह में बम रखकर किया कत्ल! देखें वारदात 
Lover Killed Darshita with Bomb in mouth
मोहब्बत, शादी की जिद और प्रेमिका का कत्ल... मुंह में बम डालकर रिमोट से किया धमाका, दहला देगी ये कहानी 
A horrific murder in Mysore: A bomb in the mouth, face missing!
मैसूर में प्रेमी बना हैवान! मुंह में बम रखकर किया प्रेमिका का कत्ल 
DK Shivakumar
'गांधी परिवार मेरा भगवान...', RSS गीत पर सवाल उठने के बाद DK शिवकुमार का बड़ा बयान 
Advertisement

UDR की जारी है जांच

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मूल शिकायत पर दर्ज FIR में कोई बदलाव नहीं किया गया है और सामूहिक दफन, लापता व्यक्तियों के मामलों और अप्राकृतिक मृत्यु रजिस्टर (UDR) की जांच अभी-भी जारी है. नई धाराएं चिन्नय्या द्वारा बेल्थांगडी अदालत में पेश खोपड़ी से संबंधित हैं और उन्हें उसी एफआईआर में शामिल किया गया है और अब पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 10 धाराओं के तहत अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है.

पुलिस ने मामले में जोड़ी ये धाराएं

  • धारा 336: जालसाजी- फर्जी दस्तावेज बनाना या बदलना.
  • धारा 227: झूठी गवाही देना- कानूनी रूप से सत्य की आवश्यकता होने पर जानबूझकर झूठ बोलना.
  • धारा 228: झूठे सबूत गढ़ना- कोर्ट या जांच के लिए फर्जी रिकॉर्ड बनाना.
  • धारा 229: झूठे सबूत की सजा- कार्यवाही के दौरान झूठी गवाही देना.
  • धारा 230: मृत्युदंड के मामले में झूठी गवाही- मृत्युदंड सुनिश्चित करने के इरादे से झूठा बयान.
  • धारा 231: गंभीर अपराधों में झूठी गवाही- सात साल या अधिक की सजा वाले मामलों में झूठे सबूत.
  • धारा 232: झूठी गवाही के लिए धमकी- किसी को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करना.
  • धारा 233: झूठे सबूत का उपयोग- जानबूझकर गढ़े गए सबूतों का इस्तेमाल.
  • धारा 236: झूठे बयान- आधिकारिक घोषणाओं में गलत बयान देना.
  • धारा 240: सबूत नष्ट करना/गलत जानकारी देना- सबूत नष्ट करना या भ्रामक जानकारी देना.

क्या है मामला

Advertisement

बता दें कि चिन्नय्या ने जुलाई में धर्मस्थल में कथित हत्याओं और सामूहिक दफन की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच ने पूरे देश को झकझोर दिया था. पुलिस ने चिन्नय्या के दावों के आधार पर 13 साइटों पर खुदाई शुरू की थी, जिनमें से 11 स्थानों की खुदाई 4 अगस्त 2025 तक पूरी हो चुकी थी. नौ स्थानों पर कोई मानव अवशेष नहीं मिले, जबकि एक स्थान पर आंशिक कंकाल और दूसरे स्थान पर एक खोपड़ी और हड्डियां मिलीं. हालांकि, फॉरेंसिक जांच में इन अवशेषों को पुरुष का बताया गया, जिसने चिन्नय्या के दावों पर सवाल खड़े किए.

शिकायतकर्ता ( जो कि अब आरोपी है) ने दावा किया था कि वह 1995 से 2014 तक धर्मस्थल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था और उसे प्रभावशाली लोगों के दबाव में शवों को दफनाने या जलाने के लिए मजबूर किया गया. उन्होंने कहा कि वह अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 2014 में धर्मस्थल छोड़कर पड़ोसी राज्य में छिप गया था और उसने अपनी गवाही में कई चौंकाने वाले दावे किए, जैसे कि नेत्रावती नदी के किनारे शवों को देखना, जिनमें से कई पर यौन हिंसा के निशान थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement