scorecardresearch
 

Feedback

एक ही पोस्ट, CM-डिप्टी सीएम ने की अलग-अलग नियुक्ति, फडणवीस-शिंदे के बीच क्या चल रहा?

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शहरी विकास विभाग ने BEST के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार अश्विनी जोशी को देने का आदेश जारी किया. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिंदे के इस आदेश को उसी दिन पलटकर इस पद पर आशीष शर्मा को नियुक्त कर दिया. 

Advertisement
X
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की अटकलों पर जोर है (Photo: Reuters)
महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की अटकलों पर जोर है (Photo: Reuters)

महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सब ठीक है? महाराष्ट्र सरकार में एक ही पद पर नियुक्ति को लेकर दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए, जिसे लेकर सरकार के भीतर सबकुछ सामान्य ना होने की अटकलों को मजबूती मिली. 

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शहरी विकास विभाग ने BEST के महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार अश्विनी जोशी को देने का आदेश जारी किया. लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिंदे के इस आदेश को उसी दिन पलटकर इस पद पर आशीष शर्मा को नियुक्त कर दिया. 

जब फडणवीस से बुधवार को इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है. इस मामले पर सरकार पर निशाना साधते हुए एनसीपी (शरद पवार) विधायक रोहित पवार ने कहा कि महायुति सरकार का BEST कॉर्डिनेशन.

सम्बंधित ख़बरें

Onions have brought tears to the farmers, with prices even lower than their costs!
प्याज के बंपर उत्पादन से किसान बेहाल! दाम गिरने से बढ़ीं दिक्कतें 
Maharashtra Local Body Elections: Battle over VVPAT, what will happen to transparency?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले VVPAT पर घमासान, विपक्ष और BJP आमने-सामने 
bmc election
कांग्रेस ने फिर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप, की VVPAT की मांग, देखें मुंबई मेट्रो 
Young man accuses in-laws of assault and mental torture
अकोला में ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक ने किया सुसाइड, वीडियो में बताई आपबीती 
एलोरा की गुफाओं में हो रहा पानी का रिसाव. (File Photo: ITG)
एलोरा की गुफाओं में हो रहा पानी का रिसाव... 9वीं सदी की पेंटिंग्स पर मंडराया खतरा 

जैसे ही BEST के महाप्रबंधक पद खाली हुआ, ऐसा लगा कि मुख्यमंत्री फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच इस पद पर अपने-अपने लोगों की नियुक्ति करने की होड़ लग गई. कल जैसे ही BEST के महाप्रबंधक श्रीनिवास रिटायर हुए. मुख्यमंत्री कार्यालय के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आशीष शर्मा को अतिरिक्त प्रभार दे दिया और उनकी नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी किया जबकि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शहरी विकास विभाग ने इसी पद पर अश्विनी जोशी को अतिरिक्त प्रभार दे दिया. 

Advertisement

शिवसेना (उद्धव) पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अच्छा तो राज्य सरकार BEST को जानबूझकर खत्म कर रही है लेकिन सबसे खराब ये है कि मुख्यमंत्री और गद्दारनाथ मिंधे के बीच का कॉर्डिनेशन पहले ही खत्म हो चुका था. सीएम के GAD (पदों और ट्रांसफर के लिए आधिकारिक विभाग) ने बेस्ट के महाप्रबंधक के तौर पर एक नाम का आदेश दिया जबकि गद्दारनाथ के शहरी विकास विभाग ने दूसरे नाम का आदेश दिया. क्या नाम तय करने से पहले डिप्टी सीएम ने सीएम से चर्चा नहीं की थी? 

बता दें कि BEST मुंबई में सरकारी बस सेवाओं को ऑपरेट करती है. BEST के महाप्रबंधक एसवी आर श्रीनिवास रिटायर हो चुके हैं. ऐसे में राज्य सरकार ने एक ही दिन में इस पोस्ट पर दो अलग-अलग लोगों की नियुक्ति कर सबको सकते में डाल दिया. आशीष शर्मा फिलहाल जीएसटी कमिश्नर हैं जबकि जोशी बीएमसी में एडिशनल कमिश्नर हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement