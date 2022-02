Weather Update: दिल्ली में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया अलर्ट- होगी झमाझम बारिश

Weather Forecast: राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है. जिसके चलते बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार शाम दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से माध्यम बारिश की संभावना है. दिल्ली के सीमापुरी, कश्मीरी गेट, शाहदरा, पटेल नगर, लाल किला, राजीव चौक, आईटीओ, पश्चिम विहार, लोधी रोड, पीतमपुरा और पंजाबी बाघ में गरज और बौछारें देखने को मिल सकती है.

बारिश और तेज हवाओं के प्रभाव से दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की संभावना है. अगले पांच दिनों में यह मध्यम से खराब श्रेणी में रहेगा. इसके अलावा दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं. बुधवार यानी 9 फरवरी को ये और बढ़ सकती हैं.

08/02/2022: 16:20 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi ( Seemapuri, Kashmiri Gate, Shahadra, Patel Nagar, Red fort, Rajeev chauk, ITO), .