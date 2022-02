Delhi Weather: दिल्ली में मौसम सुहावना लेकिन प्रदूषण बरकरार, 'खराब' कैटेगरी में एयर क्वालिटी

Today Delhi Weather: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ठंड (Cold) और कोहरे (Fog) से तो काफी राहत मिली है, लेकिन प्रदूषण से निजात मिलती दिखाई नहीं दे रही है. दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'खराब' कैटेगरी (Poor Category) में बरकरार है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में सुबह के वक्त मौसम सुहावना है. राजधानी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बीते कई दिन से खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, सुबह के वक्त दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 280 दर्ज किया गया. जबकि नोएडा का 297 और हरियाणा के गुरुग्राम का एक्यूआई 200 दर्ज किया गया. बता दें कि एक्यूआई को शून्य और 50 के बीच 'अच्छा', 51 और 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 और 200 के बीच 'मध्यम', 201 और 300 के बीच 'खराब', 301 और 400 के बीच 'बेहद खराब' तथा 401 और 500 के बीच 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

Air Quality Index(AQI)in Delhi-NCR |Air quality in Delhi (overall) in poor category with AQI at 280, in Noida (UP) in poor category with AQI at 297 & in Gurugram (Haryana) in moderate category with AQI at 200 as per System of Air Quality & Weather Forecasting And Research (SAFAR) pic.twitter.com/3GdzWERiPV