दिल्ली-NCR में जबरदस्त बारिश... कई इलाके जलमग्न, सांसदों के फ्लैट्स के पास भी भरा पानी, उड़ानें भी प्रभावित, VIDEO

आज रक्षाबंधन है और दिल्ली-एनसीआर में सुबह हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया. सड़कों पर घुटनों तक पानी आ गया. जगह-जगह ट्रैफिक जाम के हालात बन गए. उड़ान संचालन पर भी असर पड़ा है. बड़ी संख्या में उड़ानें लेट भी लेट हुई हैं.

दिल्ली में जलभराव से हालात खराब हैं. बीडी मार्ग पर सांसदों के फ्लैट हैं. यहां नर्मदा अपार्टमेंट के ठीक सामने जलभराव देखा जा रहा है. दिल्ली में तेज बारिश होने पर इस हिस्से में जलभराव आम बात बन गई है. जब पानी का स्तर बढ़ता है तो निकासी के लिए नालियां खोली जाती हैं.

#WATCH | Delhi witnesses heavy waterlogging following torrential rainfall earlier today. Visuals from APS Colony. pic.twitter.com/4upkDF5BQJ — ANI (@ANI) August 9, 2025

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में रेड अलर्ट जारी किया है. दिनभर मध्यम से भारी बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है. खासकर पूर्वी और सेंट्रल दिल्ली में तेज बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों को उड़ानों की जानकारी के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन से संपर्क करने की सलाह दी. एयरपोर्ट प्रशासन ने कहा कि मौसम प्रतिकूल है. हालांकि परिचालन इस समय सामान्य है. इंडिगो और स्पाइसजेट ने यात्रियों को शहर में ट्रैफिक जाम को लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा. दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने स्पष्ट किया है कि बारिश के कारण IGI एयरपोर्ट पर कोई फ्लाइट डायवर्जन नहीं हुआ है.

#WATCH | Commuters face trouble due to severe waterlogging in front of Munirka metro station gate number 1 amid heavy rainfall in Delhi. pic.twitter.com/ISBaB79BVv — ANI (@ANI) August 9, 2025

एयरपोर्ट और यात्रियों के लिए एडवाइजरी

#WATCH | Many places in Delhi experience heavy waterlogging after torrential downpour in the national capital. pic.twitter.com/zY0QEoM63K — ANI (@ANI) August 9, 2025

एक यात्री ने आजतक को बताया, मेरी फ्लाइट त्रिवेंद्रम से रात 11:45 बजे लैंड हुई, लेकिन घर (मयूर विहार) पहुंचने में तीन घंटे से ज्यादा लग गए. जबकि दूरी सिर्फ 25 किमी है. सराय काले खा के पास एक घंटे का जाम था और कम से कम चार जगह पानी भरा था.

सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच कितनी बारिश हुई?

- सफदरजंग: 49.6 मिमी

- पूसा: 47.0 मिमी

- मयूर विहार: 42.0 मिमी

- प्रगति मैदान: 40.6 मिमी

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging in ITO area following heavy rainfall pic.twitter.com/IWGIDT4DTV — ANI (@ANI) August 9, 2025

कई इलाकों में पानी भरने से मुश्किलें

आईटीओ, मुनीरका मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1, मोती बाग, एपीएस कॉलोनी, अकबर रोड, साउथ एवेन्यू, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, मंडी हाउस, मिंटो रोड, संगम विहार, वसंत कुंज, आरके पुरम, कनॉट प्लेस, पंचकुइयां मार्ग समेत कई जगहों पर जलभराव की स्थिति है.

यमुना का जलस्तर सुबह 8 बजे 204.4 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर 204.5 मीटर से 10 सेमी कम है. खतरे का स्तर 205.33 मीटर है. यानी नदी फिलहाल बाढ़ स्तर से करीब 93 सेमी नीचे बह रही है.

#WATCH | Heavy rain causes severe waterlogging in the Moti Bagh area in Delhi. pic.twitter.com/wvgpXartJo — ANI (@ANI) August 9, 2025

गाजियाबाद में भी बारिश का असर

सुबह से हो रही बारिश के कारण एनएच-9 विजय नगर अंडरपास और रेलवे स्टेशन जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी भर गया. वाहन पानी में से गुजरते नजर आए.

नोएडा में घुटनों तक पानी

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सड़कें जलभराव की चपेट में हैं. सूरजपुर कस्बे में घुटनों तक पानी भर गया. जलभराव से लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है और प्राधिकरण के दावों की पोल खुल गई.

#WATCH | Delhi woke up to incessant rainfall, causing severe waterlogging in many parts of the National Capital. Visuals from ITO. pic.twitter.com/PbbmHpDvlD — ANI (@ANI) August 9, 2025

मौसम का पूर्वानुमान

IMD ने बताया कि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली में 12 अगस्त तक गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.

VIDEO | Heavy rain lashes parts of Delhi-NCR, causing waterlogging in several areas. Visuals from Sangam Vihar.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/XbRXeAkOzd — Press Trust of India (@PTI_News) August 9, 2025

हिमाचल में भी बारिश का अलर्ट

पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. 3 जिलों के लिए 11 और 12 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट और बाकी के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 20 जून से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 202 मौतें हो चुकी हैं. अगस्त में यहां सामान्य से 35% ज्यादा बारिश हुई है, जबकि शिमला और मंडी जिलों में यह औसत से 65% तक ज्यादा है.

