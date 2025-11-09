दिल्ली में स्मॉग और ठंड की डबल मार… कई इलाकों में AQI 436 तक पहुंचा, न्यूनतम तापमान भी 11°C पर लुढ़का

दिल्ली की हवा रविवार को भी बेहद खराब रही और समग्र एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया. कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी में एंट्री कर गया है. तापमान में गिरावट और स्मॉग की परत ने हालात को और बिगाड़ दिया है.
राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह से ही स्मॉग की हल्की परत छाई रही. इस बीच न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है. सर्दी के शुरुआती संकेत के बीच यह तापमान राजधानी के लिए मौसम में अचानक आए बदलाव का संकेत दे रहा है.
कई इलाकों में हवा ‘सीवियर’ कैटेगरी में
दिल्ली के अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI ने सीवियर कैटेगरी को छू लिया. यहां तक कि बवाना में AQI 436 तक पहुंच गया, जो रविवार का सबसे अधिक प्रदूषण स्तर रहा.
CPCB के मुताबिक सुबह 6 बजे का AQI डेटा इस तरह रहा...
इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर प्रदूषण सीवियर या उसके बेहद करीब रहा.
NCR में हवा भी ‘रेड जोन’ में
दिल्ली से सटे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही.
नोएडा (CPCB डेटा, 6AM)
NCR के अन्य शहर
दिल्ली की तरह ही इन शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही और स्मॉग की चादर सुबह भर टिकी रही.
आने वाले दिनों में सुधार के आसार नहीं
एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWDS) ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में भी AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना रहेगा.
दीवाली के बाद से लगातार हवा ‘Poor’, ‘Very Poor’ और कई बार ‘Severe’ कैटेगरी में जाती रही है. इस बीच शहर में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला.
AQI को कैसे वर्गीकृत करता है CPCB?
रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में यह स्तर 400 के ऊपर पहुंच गया.
तापमान में गिरावट ने बढ़ाई मुश्किल
मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 11°C (3.3 डिग्री सामान्य से कम) और अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री यानी सामान्य से कम रहा. अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी हिमालय में ताजा बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं दिल्ली पहुंचीं, जबकि रात में साफ आसमान होने के कारण रेडिएशनल कूलिंग बढ़ गई. इससे तापमान और गिर गया.
मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 28°C और न्यूनतम तापमान लगभग 11°C तक रह सकता है.