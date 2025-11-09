scorecardresearch
 

दिल्ली में स्मॉग और ठंड की डबल मार… कई इलाकों में AQI 436 तक पहुंचा, न्यूनतम तापमान भी 11°C पर लुढ़का

दिल्ली-एनसीआर में हवा एक बार फिर जानलेवा स्तर पर पहुंच गई है. धुंध की मोटी चादर और तापमान में तेज गिरावट ने सांस लेना मुश्किल कर दिया है. रविवार सुबह प्रदूषण स्तर कई इलाकों में 400 के पार चला गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी गंभीर प्रदूषण की दहलीज पर खड़ी दिखाई दी.

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रही. (Photo- PTI)
दिल्ली की हवा रविवार को भी बेहद खराब रही और समग्र एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 391 दर्ज किया गया. कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया, जो ‘सीवियर’ कैटेगरी में एंट्री कर गया है. तापमान में गिरावट और स्मॉग की परत ने हालात को और बिगाड़ दिया है.

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह से ही स्मॉग की हल्की परत छाई रही. इस बीच न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.3 डिग्री कम है. सर्दी के शुरुआती संकेत के बीच यह तापमान राजधानी के लिए मौसम में अचानक आए बदलाव का संकेत दे रहा है.

कई इलाकों में हवा ‘सीवियर’ कैटेगरी में

दिल्ली के अधिकांश मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI ने सीवियर कैटेगरी को छू लिया. यहां तक कि बवाना में AQI 436 तक पहुंच गया, जो रविवार का सबसे अधिक प्रदूषण स्तर रहा.

CPCB के मुताबिक सुबह 6 बजे का AQI डेटा इस तरह रहा...

  • अलीपुर- 414
  • आनंद विहार- 412
  • अशोक विहार- 416
  • बवाना- 436
  • बुराड़ी क्रॉसिंग- 430
  • चांदनी चौक- 410
  • द्वारका सेक्टर 8- 381
  • IGI एयरपोर्ट- 358
  • ITO- 420
  • जहांगीरपुरी- 433
  • लोदी रोड- 309
  • नरेला- 419
  • पंजाबी बाग- 415
  • RK पुरम- 421
  • रोहिणी- 435
  • वजीरपुर- 436

इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर प्रदूषण सीवियर या उसके बेहद करीब रहा.

NCR में हवा भी ‘रेड जोन’ में

दिल्ली से सटे शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही.

नोएडा (CPCB डेटा, 6AM)

  • सेक्टर 125- 380
  • सेक्टर 62- 412
  • सेक्टर 116- 384

NCR के अन्य शहर

  • ग्रेटर नोएडा- 365
  • गाज़ियाबाद- 387
  • गुरुग्राम- 254

दिल्ली की तरह ही इन शहरों में भी हवा सांस लेने लायक नहीं रही और स्मॉग की चादर सुबह भर टिकी रही.

आने वाले दिनों में सुधार के आसार नहीं

एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (EWDS) ने अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में भी AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बना रहेगा.

दीवाली के बाद से लगातार हवा ‘Poor’, ‘Very Poor’ और कई बार ‘Severe’ कैटेगरी में जाती रही है. इस बीच शहर में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला.

AQI को कैसे वर्गीकृत करता है CPCB?

  • 0-50: अच्छा (Good)
  • 51-100: संतोषजनक (Satisfactory)
  • 101-200: मध्यम (Moderate)
  • 201-300: खराब (Poor)
  • 301-400: बहुत खराब (Very Poor)
  • 401-500: गंभीर (Severe)

रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में यह स्तर 400 के ऊपर पहुंच गया.

तापमान में गिरावट ने बढ़ाई मुश्किल

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 11°C (3.3 डिग्री सामान्य से कम) और अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री यानी सामान्य से कम रहा. अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी हिमालय में ताजा बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं दिल्ली पहुंचीं, जबकि रात में साफ आसमान होने के कारण रेडिएशनल कूलिंग बढ़ गई. इससे तापमान और गिर गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को अधिकतम तापमान लगभग 28°C और न्यूनतम तापमान लगभग 11°C तक रह सकता है.

