'बांग्लादेशियों को बाहर निकालो...', सैयदा हमीद के इवेंट में हिंदू सेना का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी

योजना आयोग की पूर्व सदस्य सैयदा हमीद की बांग्लादेशियों का वकालत करने का मामले में उन्हें तीखी प्रतिक्रियां मिल रही हैं. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी के दिग्गज नेता सैयदा पर हमला बोल रहे हैं. इस बीच दिल्ली में हिंदू सेना ने सैयदा के बयान के खिलाफ मंगलवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सैयदा असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बचाव कर रही हैं.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में असम नागरिक सम्मेलन की ओर से 'द स्टेट ऑफ द नेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू असम' का आयोजन किया गया. इस आयोजन में सैयदा हमीद मौजूद थीं. इसी इवेंट में हिंदू सेना के कार्यकर्ता घुस गए और जमकर नारेबाजी की.

इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, जय श्री राम और भारत माता की जयकारे लगाते सुना जा सकता है. प्रदर्शनकारियों भी प्लेकार्ड लेकर आए थे. जिस पर, 'हेमंत जी का एक ही सपना, घुसपैठियों से मुक्त हो असम अपना', 'असम की संस्कृति, असम का शान, नहीं होने देंगे कोई नुकसान', और 'बांग्लादेशियों को बाहर निकालो' जैसे संदेश लिखे थे.

सैयदा हमीद ने क्या कहा था?

सैयदा हमीद ने बांग्लादेशियों के अधिकार के मुद्दे पर कहा था, 'बांग्लादेशी भी इंसान हैं, उन्हें भारत में रहने का अधिकार है. असम अब खतरनाक जगह बन चुका है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है. असम सरकार अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई गलत तरीके से कर रही है. मुस्लिमों को निशाने पर ले रही है.

असम के सीएम ने क्या कहा?

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने सैयदा की इस बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'सैयदा हमीद जैसे लोग, जो गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं, अवैध घुसपैठियों को वैध ठहराते हैं, जैसे वे जिन्ना का सपना पूरा करना चाहते हों – असम को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना. आज असमिया पहचान नष्ट होने के कगार पर है, और इसका कारण ऐसे लोगों का छुपा समर्थन है.'

