'दोषियों को ऐसी सजा देंगे, दुनिया देखेगी...', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह की दो टूक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी, जिससे दुनियाभर में सख्त संदेश जाएगा और देश में इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे.

उन्होंने कहा कि लाल किले के पास हुआ धमाका भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा हमला है और इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि यह कायरतापूर्ण आतंकवादी हमला था, जिसका उद्देश्य देश की शांति और अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाना था.

शाह ने कहा कि सरकार इस बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस घटना में शामिल हर व्यक्ति को सख्त सजा मिले. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से दुनिया देखेगी कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा. संदेश बिल्कुल साफ होगा. जो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि इस कायरतापूर्ण कृत्य में शामिल सभी लोगों और उनके पीछे खड़े दोषियों को कानून के समक्ष लाया जाएगा और उन्हें सबसे कठोर सजा दी जाएगी. इस कार्रवाई से दुनिया को यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि भारत किसी भी रूप के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा. कोई भी फिर ऐसे हमले की हिम्मत नहीं करेगा.

शाह ने कहा कि मैंने निर्देश दिए हैं कि इस मामले में शामिल हर एक दोषी को ढूंढकर कड़ी कार्रवाई की जाए. हमारी एजेंसियां इस कृत्य के पीछे की साजिश का गहराई से पता लगाएंगी, सभी संभावित एंगल पर जांच होगी. मैंने जांच एजेंसियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) को निर्देश दिया है कि इस मामले की हर एंगल से गहन जांच की जाए.

उन्होंने कहा कि मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर एक दोषी को ढूंढा जाए, चाहे वह कहीं भी छिपा हो. इस हमले के पीछे की साजिश और समर्थन तंत्र को जड़ से समाप्त किया जाएगा.

गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए कहा कि सरकार किसी भी साजिश को अधूरा नहीं छोड़ेगी. प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी आतंकी घटना में शामिल व्यक्ति या संगठन को बख्शा नहीं जाए. हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि दोषियों को उदाहरण बनाकर सजा दी जाएगी ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करे.

