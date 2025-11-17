scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट में NIA को बड़ी कामयाबी, उमर को कार उपलब्ध कराने वाला कश्मीरी युवक गिरफ्तार, अब तक 73 से पूछताछ

NIA ने दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक कश्मीरी व्यक्ति आमिर को गिरफ्तार किया है, जिसने आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी को हमला करने में मदद की थी. आमिर ने उमर को वह गाड़ी उपलब्ध कराई थी जो बाद में विस्फोटक से भरे वाहन (VBIED) में बदल दी गई थी.

Advertisement
X
दिल्ली ब्लास्ट: उमर को कार उपलब्ध कराने वाले आमिर गिरफ्तार. (photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट: उमर को कार उपलब्ध कराने वाले आमिर गिरफ्तार. (photo: ITG)

लाल किला के पास हुए कार बम ब्लास्ट की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को बड़ी सफलता मिली है. जांच एजेंसी ने इस भयावह हमले में उमर की मदद करने वाले एक कश्मीरी व्यक्ति आमिर को जांच एजेंसी ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है. जांचकर्ताओं के अनुसार, 10 नवंबर को हुए विस्फोट में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी.

एनआईए के मुताबिक, आमिर ने राजधानी दिल्ली की यात्रा कर आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर उन नबी को वाहन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ये वाहन बाद में व्हीकल-बॉर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (वीबीआईईडी) में तब्दील कर दिया गया.

एजेंसी ने बताया कि आमिर ने फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. उमर उन नबी के साथ मिलकर लाल किले के पास बम विस्फोट की साजिश रची थी. इसके अलावा जांच एजेंसी ने उमर की एक अन्य कार भी जब्त कर ली है, जिसकी फोरेंसिक जांच चल रही है ताकि अतिरिक्त सबूत जुटाए जा सकें.

सम्बंधित ख़बरें

Car blast near Red Fort in Delhi kills 8 and injures 20
दिल्ली धमाके के पीछे की क्या है इनसाइड स्टोरी? देखें क्राइम कहानियां 
PDP President and former Chief Minister Mehbooba Mufti
PDP ने की दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा, महबूबा बोलीं- जांच के नाम पर निर्दोषों को न करें परेशान 
दिल्ली कार ब्लास्ट: पढ़े लिखे नौजवानों को कौन बना रहा आतंकी? 
दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA को बड़ी कामयाबी, साजिश रचने वाला आरोपी गिरफ्तार 
आत्मघाती हमलावर के सहयोगी अमीर रशीद अली की गिरफ्तारी हुई (File Photo: ITG/ PTI)
सुसाइड अटैक, IED से धमाका... दिल्ली ब्लास्ट पर NIA का खुलासा, कार मालिक भी अरेस्ट 

अब तक 73 गवाहों से पूछताछ

उधर, एनआईए ने अब तक इस हमले के षडयंत्र की पड़ताल करते हुए 73 गवाहों से पूछताछ की है, जिनमें विस्फोट में घायल हुए कई लोग शामिल हैं. साजिश की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश में एजेंसी दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य केंद्रीय यूनिटों के साथ मिलकर काम कर रही है और विभिन्न राज्यों में कई सुरागों की तलाश कर रही है.

Advertisement

साजिश के बड़े नेटवर्क की जांच

अधिकारियों का मानना है कि ये साजिश पहचाने गए दो षड्यंत्रकारियों से आगे तक फैली हुई है और जांच आगे बढ़ने पर और गिरफ्तारियां होने की संभावनाएं हैं.

एनआईए के अनुसार, अब प्राथमिकता हमले के पीछे के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करना है. इसमें योजना बनाने, लॉजिस्टिक्स और फंडिंग में शामिल लोगों को चिह्नित करना शामिल है. ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाल किले के पर बम ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार ग्रुप के हर सदस्य की पहचान की जाए और उसे न्याय के कटघरे में लाया जाए.

बता दें कि 10 नवंबर की शाम को दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement