scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने माना आतंकी घटना, मारे गए लोगों को कैबिनेट मीटिंग में दी गई श्रद्धांजलि

केंद्र सरकार ने दिल्ली कार ब्लास्ट को आतंकी हमला माना है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किले के पास हुए टेरर अटैक पर प्रस्ताव भी पारित किया गया.

Advertisement
X
केंद्र ने दिल्ली ब्लास्ट को माना आतंकी घटना (Photo: PTI)
केंद्र ने दिल्ली ब्लास्ट को माना आतंकी घटना (Photo: PTI)

दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को हुए ब्लास्ट को केंद्र सरकार ने आतंकी घटना माना है. सरकार का कहना है कि यह घटना जघन्य अपराध है. इसके साथ ही कैबिनेट ने तेज जांच के निर्देश दिए.

इस संबंध में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने लाल किले के पास कार विस्फोट को आतंकी घटना बताया और इस पर शोक जताया. मंत्रिमंडल ने इस हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंत्रिमंडल ने हमले में मृतकों के प्रति गहरा शोक जताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. कैबिनेट ने तीव्र जांच के निर्देश देते हुए कहा कि दोषियों की जल्द पहचान की जाएगी. बिना देरी किए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

अमर कटारिया को अंतिम विदाई देने आए दोस्त फफक पड़े  
दिल्ली ब्लास्ट: मृतक मोहसिन के परिवार में रार 
बम धमाके में बाल-बाल बचे सलूजा भाई-बहन, पिता की 2005 दिल्ली ब्लास्ट में गई थी जान 
Delhi blast
“6 दिसंबर को थी बड़े हमले की तैयारी” 
Delhi Blast Case
जांच एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता! 

्

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा कि 10 नवंबर को लाल किले के पास देशविरोधी ताकतों ने कार विस्फोट कर जघन्य आतंकी घटना को अंजाम दिया. कैबिनेट इस हमले में मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करते हैं. इस प्रस्ताव में मेडिकल कर्मियों की भी सराहना की गई, जिन्होंने पीड़ितों को तुरंत सहायता प्रदान की.

Advertisement

कैबिनेट ने इस विस्फोट को कायराना और घृणित कृत्य” बताते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के हर प्रारूप की निंदा करता है. मंत्रिमंडल ने इस घटना पर विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों से मिली एकजुटता और समर्थन की अभिव्यक्तियों के लिए भी आभार जताया.

कैबिनेट ने संकट के समय सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों द्वारा दिखाई गई साहसिकता, तत्परता और मानवता की सराहना की.

कैबिनेट ने जांच को अत्यधिक तत्परता और पेशेवर ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है. अपने संकल्प को दोहराते हुए पारित प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप, सभी नागरिकों के जीवन और कल्याण की रक्षा के लिए पूरी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है.

बता दें कि सोमवार शाम को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ था. इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement