'रेड लाइट पर आकर रुकी कार में हुआ था धमाका', दिल्ली ब्लास्ट पर आया कमिश्नर सतीश गोलचा का बयान

राजधानी दिल्ली में लालकिला के पास का इलाका धमाके से दहल उठा. शाम 6.55 बजे हुए एक इको वैन में हुए ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. एलएनजेपी अस्पताल में घटनास्थल से 8 शव लाए गए थे. शाम को जब यह ब्लास्ट हुआ वह समय काफी हलचल, चहल-पहल और भीड़ वाला होता है. यह धमाका किस जगह हुआ है, इसकी सटीक लोकेशन लालकिला मेट्रो स्टेशन गेट-1 के पास है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा- घटना की जांच बहुत बारीकी से की जा रही है, यह सामान्य ब्लास्ट नहीं है.

दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर

यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास अफरातफरी मच गई. चश्मदीदों के मुताबिक, एक पल में कार आग के गोले में बदल गई और उससे उठी लपटों ने बगल में खड़ी करीब सात से आठ गाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया. धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल यह साफ नहीं है कि धमाका कार में लगी सीएनजी से हुआ या इसमें किसी विस्फोटक पदार्थ का उपयोग हुआ.

स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर

इस धमाके के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से पहली प्रतिक्रिया आई है. दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने धमाके पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा,'धमाका की जांच हो रही है. ये सामान्य धमाका नहीं है. उन्होंने कहा- 'आज लगभग 6:52 बजे, एक धीमी गति से एक गाड़ी चलती हुई आई और रेड लाइट पर रुक गई. उसी कार में ब्लास्ट हो गया, और विस्फोट के कारण आसपास के वाहनों को भी नुकसान पहुंचा. सभी एजेंसियां, FSL, NIA, यहां मौजूद हैं. घटना में कुछ लोगों की मौत हो गई है, और कुछ घायल हो गए हैं. स्थिति पर नजर रखी जा रही है. गृह मंत्री ने भी हमें फोन किया है, और समय-समय पर उन्हें जानकारी साझा की जा रही है.

