हरियाणा नंबर, पुलवामा कनेक्शन... धमाके वाली i20 कार की सलमान-नदीम से तारिक तक ऐसे हुई खरीद-बिक्री

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाक़े लाल क़िले के पास सोमवार की शाम बड़ा धमाका हुआ. अब तक आठ लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है. ब्लास्ट के बाद शुरू हुई जांच में NIA, NSG, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और UP ATS शामिल हैं.

जांच अधिकारी सभी एंगल से जांच कर रहे हैं, जिसमें टेरर लिंक की संभावना भी शामिल है. हालांकि, अधिकारियों की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर धमाके की प्रकृति की पुष्टि नहीं की गई है.

यह धमाका रोड पर जा रही कार में हुआ, जिस पर हरियाणा का नंबर प्लेट लगा था. अब सवाल यह है कि ये कार किसकी है.

धमाके वाली कार किसी थी?

धमाके की वजह बनी आई-20 कार पहले सलमान नाम के एक शख्स की थी. इसके बाद पुलवामा के रहने वाले तारिक ने ये कार खरीदी. इसके बाद, कार का ट्रांसफर सलमान से तारिक को होने का लिंक सामने आया है और तारिक पुलवामा का रहने वाला है. आई-20 कार से सारा कुछ हुआ. सलमान ने कार को सेकेंड हैंड कंपनी के हाथ बेचा. उसने तारिक को बेचा, जो पुलवामा का था. अवैध पार्किंग में फरीदाबाद में चालान हुआ था. तारिक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कस्टडी में ले लिया.

बताया जा रहा है कि गाड़ी को नकली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके कई बार बेचा गया था. इस वजह से जांच में और ज्यादा पेचीदगी आ रही है. हालांकि, असली ओनर को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अब यह मामला तारिक तक पहुंच गया है, जिसकी पहचान धमाके में इस्तेमाल हुई कार के आखिरी मालिक के तौर पर हुई है.

कब और कहां हुआ धमाका?

सोमवार शाम करीब 6:50 बजे दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में ज़बरदस्त धमाका हुआ. यह गाड़ी रेड लाइट पर रुकी हुई थी और धीरे चल रही थी. घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जांच एजेंसियों ने FIR में एंटी-टेरर कानून, UAPA लगाया है. उन्हें शक है कि यह एक प्लान किया हुआ आतंकी हमला था. दिल्ली और मुंबई सहित कई बड़े शहर और कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं.

