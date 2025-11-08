scorecardresearch
 

दिल्ली में जहरीली हुई हवा, कई इलाकों में AQI 400 के पार, अब 'रेड जोन' में राजधानी

दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. नोएडा में शनिवार को एक्यूआई 354, ग्रेटर नोएडा में 336 और गाजियाबाद में 339 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है. शनिवार को हवा में पीएम2.5 और पीएम10 प्रदूषकों की मात्रा सबसे अधिक रही.

राजधानी के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार (Photo:PTI)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. शनिवार को शहर के कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार चला गया. इस तरह राजधानी में हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. 

इस जहरीली धुंध ने राजधानी को ‘रेड जोन’ में धकेल दिया है, जिस वजह से दिल्ली देश के सबसे प्रदूषित शहरों में एक बन गई है. केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, शनिवार को कई हिस्सों में एक्यूआई का स्तर 400 के पार चला गया. एक्यूआई का 400 के पार जाने का मतलब है कि हवा जहरीली श्रेणी में आ गई है. 

सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में हर दिन शाम को चार बजे दर्ज किया जाने वाला 24 घंटे का औसत एक्यूआई शनिवार को 361 अंक रहा. इससे दिल्ली देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन गई. इससे पहले शुक्रवार को एक्यूआई का स्तर 322 था.

लेकिन शनिवार को शाम पांच बजे दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 से ज्यादा रहा. राजधानी के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में प्रदूषकों का स्तर कई इलाकों में सबसे अधिक रहा. वजीरपुर में एक्यूआई 420, बुराड़ी में 418, विवेक विहार में 411, नेहरू नार में 406 अलीपुर में 4004 और आईटपीओ पर 402 दर्ज किया गया.

हवा की गुणवत्ता का अनुमान जताने वाले डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गया है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पंजाब में 100 जगह पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं. हरियाणा में 18 जगह और उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को 164 जगह पराली जलाई गई. 

