KBC, शाहीनबाग... हमेशा रहीं चर्चा में, जानिए कौन थीं किन्नौर हादसे में जान गंवाने वालीं डॉ दीपा

हिमाचल प्रदेश (Himachal pradesh) के किन्नौर (kinnaur) में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ. यहां किन्नौर के सांगला-छितकुल रोड पर बटसेरी में लैंडस्लाइड (landslide) की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में आयुर्वेद डॉक्टर दीपा शर्मा (Dr Deepa Sharma) भी हैं. दीपा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं. वे केबीसी में भी हिस्सा ले चुकी हैं. इतना ही नहीं नागरिकता कानून (CAA) को लेकर शाहीन बाग (shaheen bagh) में हुए प्रदर्शन के दौरान भी वे काफी एक्टिव रही थीं. उस वक्त उन पर हमला भी हुआ था. दीपा का इससे जुड़ा वीडियो भी वायरल हुआ था. आईए जानते हैं कि डॉ दीपा शर्मा कौन थीं.

दीपा की प्रोफाइल के मुताबिक, वे आयुर्वेद डॉक्टर के अलावा सोशल पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, राइटर थीं. उन्हें घूमना, फोटोग्राफी करना और लोगों से मिलकर उनके राजनीतिक और सामाजिक विचार जानना अच्छा लगता था. वे सोशल वर्कर भी थीं और एनजीओ की सहायता से लोगों की मदद भी करती थीं. वे जयपुर के श्याम नगर में अपनी मां और बेटी के साथ रहती थीं.

दीपा शर्मा का घटना से पहले आखिरी ट्वीट

Standing at the last point of India where civilians are allowed. Beyond this point around 80 kms ahead we have border with Tibet whom china has occupied illegally. pic.twitter.com/lQX6Ma41mG