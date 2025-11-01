'बैन करने की कोशिशें पुरानी, संघ अडिग रहेगा...', खड़गे के बयान पर RSS का पलटवार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जबलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतदाताओं से अपील की है कि वे देश की मौजूदा परिस्थितियों और हालातों को समझकर मतदान करें. उन्होंने कहा कि अधिक मतदान से लोकतंत्र मजबूत बनता है और बिहार जैसे सामाजिक रूप से सक्रिय राज्य में यह विशेष ज़िम्मेदारी है कि हर नागरिक वोट देने ज़रूर जाए.

होसबाले ने कहा, "बिहार की जनता हमेशा राजनीतिक रूप से सजग रही है. “हम चाहते हैं कि बिहार में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़े. हर नागरिक मतदान करे ताकि लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हों."

उन्होंने कहा कि संघ का उद्देश्य किसी पार्टी का समर्थन करना नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है.

बंगाल की स्थिति पर चिंता

अपने संबोधन में होसबाले ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राज्य में नफरत और द्वेष का वातावरण देश के हित में नहीं है. बंगाल में हिंसा और अस्थिरता का माहौल बना है. यह राजनीति नहीं, समाज को तोड़ने का प्रयास है.

कांग्रेस पर पलटवार: RSS पर रोक की धमकियां पुरानी हैं

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने RSS पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी, होसबाले ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है.

होसबाले बोले, “संघ पर पहले भी कई बार रोक लगाने की कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार संघ और मज़बूत होकर खड़ा हुआ है. संघ समाज के लिए कार्य करता है, राजनीति के लिए नहीं. संघ अपने विचारों पर अडिग रहेगा.”

IIT और स्कूलों में बढ़ते ड्रग्स पर चिंता

दत्तात्रेय होसबाले ने देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों, खासकर IITs और स्कूलों में ड्रग्स की बढ़ती बिक्री पर गहरी चिंता जताई.

होसबाले बोले, “हम देख रहे हैं कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है. यह राष्ट्र की ऊर्जा को कमजोर करने वाला है. संघ इस दिशा में समाज को जागरूक करेगा.”

उन्होंने कहा कि संघ सामाजिक संगठनों और अभिभावकों के साथ मिलकर नशे के खिलाफ अभियान चलाएगा.

धर्मांतरण और “घर वापसी” पर संघ की सक्रियता

होसबाले ने कहा कि देश में धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर पंजाब और सिख समुदाय में. इस पर रोक लगाने के लिए संघ जागरूकता अभियान चला रहा है. हमारा उद्देश्य किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों को उनके मूल धर्म में वापस लाना है. जिन्हें छल या लालच से धर्मांतरित किया गया.

संघ की भूमिका – राजनीति से परे, समाज के लिए

होसबाले ने कहा कि संघ की भूमिका सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक पुनर्निर्माण की है. हम राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं. संघ का उद्देश्य समाज को जोड़ना, जागरूक बनाना और राष्ट्र को मजबूत करना है.

