Cyclone Montha Tracker: कब और कहां टकराएगा चक्रवाती तूफान मोंथा? इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Cyclone Montha Update: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक गहरा हो गया है.अब यह धीरे-धीरे पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दक्षिण पश्चिम और निकटवर्ती पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है.

मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि 28 अक्टूबर की रात को एक गंभीर चक्रवात के आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की आशंका है. इस दौरान हवा की स्पीड 100 किमी/घंटा रह सकती है. IMD के अनुसार, मोंथा चक्रवाती तूफान के कारण आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में 27 से 30 अक्टूबर तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. चक्रवात के तेज होने की आशंका के कारण भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है.

अभी कहां है तूफान?

चेन्नई से 600 किमी पूर्व- दक्षिणपूर्व

काकिनाडा (आंध्र) से 680 किमी दक्षिण- दक्षिणपूर्व

विशाखापट्टनम से 710 किमी दूर

पोर्ट ब्लेयर से 790 किमी पश्चिम

गोपालपुर (ओडिशा) से 850 किमी दक्षिण

कहां-कहां होगा तूफान का असर?

आंध्र प्रदेश: काकिनाडा, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम

ओडिशा: गोपालपुर के पास असर

तमिलनाडु: चेन्नई से दूर, लेकिन सतर्क रहें

Advertisement

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और ओडिशा तट पर अलर्ट जारी किया गया है. इन राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है. IMD ने कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में आज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि अलप्पुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिसूर, पलक्कड़, मलप्पुरम और वायनाड के लिए येलो अलर्ट जारी है. वहीं, मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 29 अक्टूबर तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और ओडिशा तट के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी में न जाएं.

ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अलर्ट, 128 टीमें तैनात

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है. मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि यह तेजी से चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा. ओडिशा सरकार ने रविवार से ही संवेदनशील इलाकों से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है. आठ जिलों में 128 आपदा राहत टीमें (NDRF) तैनात की गई हैं. IMD के मुताबिक, यह सिस्टम दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में है. जो अगले 12 घंटों में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनेगा. फिर उत्तर-पश्चिम की ओर मुड़ेगा और 28 अक्टूबर सुबह तक गंभीर चक्रवाती तूफान बन जाएगा.

यह तूफान 28 अक्टूबर की शाम या रात में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकिनाडा के पास तट से टकराएगा. इस दौरान हवा की रफ्तार 90-100 किमी प्रति घंटा होगी. हालांकि, तूफान आंध्र में टकराएगा लेकिन ओडिशा के 15 जिले प्रभावित होंगे. आठ जिलों में बहुत तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी. मलकांगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल और कालाहांडी में 'रेड अलर्ट' जारी है. इन जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं. वहीं, 30 अक्टूबर तक सभी सरकारी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.

Advertisement





---- समाप्त ----