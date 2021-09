साइक्लोन गुलाब के बाद अब साइक्लोन शाहीन एक्टिव... इन इलाकों में दिखेगा असर

Cyclone Shaheen: साइक्लोन गुलाब के कारण बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव अब अरब सागर के गुजरात तट तक पहुंच चुका है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 12 घंटे में ये एक नया डिप्रेशन तब्दील होकर साइक्लोन शाहीन नाम का चक्रवात बन जाएगा. जिसके बाद अरब सागर के तटों पर मौसमी गतिविधियां तेज हो जाएंगी.

Well marked low emerged into Gulf of Kutch, concentrated into a Depression and lay centred at 0530 hrs IST 30th Sept, over northeast Arabian Sea & adjoining Kutch about 50km east-northeast of Devbhoomi Dwarka(Gujarat).To intensify into a deep depression over during next 12 hours pic.twitter.com/dBTpBNSrJz

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 30, 2021

गुजरात मौसम विभाग की ओर से दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिन 60 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. जामनगर, राजकोट, अमरेली, बोटाद, भावनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका, गिर सोमनाथ, पोरबंदर और कच्छ के अलावा महाराष्ट्र और कोंकण के कई हिस्सो में भारी बारिश का अनुमान है.

अलर्ट पर प्रशासन

तूफान के पूर्वानुमान के बाद प्रशासन अलर्ट पर है. इसके अलावा गुजरात के 17 जिलों में एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है. IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि फिलहाल मछुआरों को समुद्री तटों पर अगले तीन से चार दिनों तक ना जाने की सलाह दी गई है.

स्काईमेट एजेंसी के अनुसार अगले 48 घंटों के लिए समुद्र में गहरा दबाव और तूफान बन रहा है. धीरे-धीरे ये तूफान पश्चिम की ओर बढ़ेगा, जो पाकिस्तान के समुद्र तट के समानांतर ईरान के सीमा क्षेत्र तक पहुंच जाएगा. ये लगातार भारतीय समुद्र तट से दूर जाता रहेगा, जिसके बाद देश के तटीय इलाकों में 01 अक्टूबर से खराब मौसम की स्थिति का खतरा कम हो जाएगा.

अगले 24 घंटे में इन जगहों पर बारिश की संभावना

पूर्वी पश्चिम ट्रफ रेखा उत्तरी कोंकण और गोवा से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दक्षिण झारखंड होते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है. मौसम पुर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान, कोंकण और गोवा, गुजरात, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.