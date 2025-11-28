Cyclone Ditwah की रफ्तार तेज, तमिलनाडु-पुडुचेरी समेत इन राज्यों में असर, मैप में देखें रूट

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि चक्रवाती तूफान दित्वा के 30 नवंबर की सुबह तक दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे लगे दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों तक पहुंचने की बहुत अधिक संभावना है. यह चक्रवाती तूफान शुक्रवार को कराइकल से 320 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व, पुडुचेरी से 430 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिणपूर्व और चेन्नई से 530 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था. मौसम विभाग के मुताबिक ने यह श्रीलंका तट और से जुड़े दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा.

मौसम विभाग (IMD) की चेतावनी के बाद, सरकार ने कावेरी डेल्टा जिलों और तटीय क्षेत्रों के कलेक्टरों को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया है. अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उचित बचाव और राहत उपाय तत्काल शुरू करें. इसके अलावा मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह भी दी गई है.

Photo: X/@Indiametdept

यहां होगी भारी बारिश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर की है.मौसम विभाग के ने बताया कि चक्रवाती तूफान दित्वा श्रीलंका के तटीय इलाके और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है. इससे तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी से अत्यंत बारिश हो सकती है.

चक्रवाती तूफान दित्वा के कारण तमिलनाडु और पुडुचेरी में 28 से 30 नवंबर के बीच और तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना है.

