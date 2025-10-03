जेल में दो कैदियों ने काटीं लोहे की सलाखें, अंधेरे में चकमा देकर हुए फरार, हत्या के आरोप में थे बंद

कटक की चौद्वार सर्कल जेल से गुरुवार देर रात दो विचाराधीन कैदी फरार हो गए. दोनों पर हत्या का आरोप है. इस फरारी ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, ये दोनों कैदी बिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने रात करीब एक बजे अपनी बैरक की लोहे की सलाखें काटकर जेल से भागने में कामयाबी हासिल की. इस साहसिक फरारी के बाद तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार इन दोनों को हाल ही में जाजपुर जेल से चौद्वार जेल शिफ्ट किया गया था. इससे पहले भी दोनों कई बार जेल से भागने की कोशिश कर चुके थे. अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे इतिहास वाले कैदियों को यहां लाने के बावजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल और रिस्क असेसमेंट में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई. ओडिशा पुलिस ने दोनों कैदियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है. चेकपॉइंट बनाए गए हैं और आसपास के जिलों को सतर्क कर दिया गया है.

फरारी की प्लानिंग या सिस्टम की लापरवाही?

दोनों कैदियों को हाल ही में जाजपुर जेल से चौदवार लाया गया था. रिकॉर्ड बताता है कि उन्होंने पहले भी कई बार भागने की कोशिश की थी. इसके बावजूद उन्हें ज्यादा सुरक्षा में रखने के बजाय सामान्य बैरक में रखा गया. यह लापरवाही अब एक बड़े सवाल की तरह खड़ी है कि क्या जेल प्रशासन ने खतरे का अंदाजा ही नहीं लगाया या फिर नियमों की अनदेखी की गई?

हाई अलर्ट पर पुलिस

फरार होने के बाद ओडिशा पुलिस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. कटकी और आसपास के जिलों में चौकियां लगा दी गई हैं. ब‍िहार पुलिस को भी अलर्ट किया गया है क्योंकि दोनों आरोपी वहीं के रहने वाले हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही कैदियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन तब तक लोगों में डर और सिस्टम पर सवाल दोनों कायम हैं.

