क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले ने की खुदकुशी, पूर्व मंगेतर ने लगाए थे दुष्कर्म के आरोप

पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा के साले जीत पाबारी ने बुधवार को आत्महत्या कर ली. जीत ने राजकोट स्थित अपने घर में फांसी लगाई. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. बता दें कि कुछ महीने पहले ही जीत पाबारी की पूर्व मंगेतर ने उनपर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करवाई थी.

इस घटना की जानकारी देते हुए ACP बीजे चौधरी ने बताया कि हरिहर सोसायटी में जीत पाबारी का घर है. सुबह करीब 9 बजे उनके सुसाइड की खबर मिली थी. उन्होंने बेडरूम में ही नायलॉन की डोरी फांसी लगाई. घरवालों को जब इसकी खबर मिली तो वह जीत को लेकर अस्पताल गए लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लड़की ने शिकायत दर्ज कराई थी

एसीपी ने बताया कि करीब एक साल पहले जीत पाबारी पर एक लड़की ने मामला दर्ज कराया था. आरोप था कि जीत ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में सगाई तोड़ दी. हालांकि, इस मामले में जीत एंटीसिपेटरी बेल लेकर पुलिस के सामने पेश हुए थे. मामले की जांच जारी है.

बता दें कि क्रिकेटर पुजारा ने साल 2013 में पूजा पाबारी से शादी थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, जीत पूजा के इकलौते भाई हैं. पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच में जुट गए हैं और हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है.



