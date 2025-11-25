कन्नूर पुलिस पर बम फेंकने के मामले में CPM उम्मीदवार को 10 साल की सजा

कन्नूर जिला अदालत ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए CPM उम्मीदवार समेत दो लोगों को साल 2012 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बम फेंककर पुलिस अधिकारियों की हत्या करने की कोशिश के मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है.

और पढ़ें

जिला अदालत ने DYFI नेता और पय्यन्नूर नगर पालिका में एलडीएफ उम्मीदवार 35 वर्षीय वीके निषाद और 35 वर्षीय टीसीवी नंदकुमार को विभिन्न आरोपों के तहत संयुक्त रूप से 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है मामला

दरअसल, एक अगस्त 2012 को सीपीआईएम नेता पी जयराजन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस टीम पर बम फेंके गए थे. उस वक्त जयराजन को एमएसएफ नेता शुक्कूर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने पहले दोनों को सभी आरोपों में दोषी पाया था, जबकि मामले के दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया.

वहीं, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, इस सजा से प्रथम आरोपी निषाद के चुनाव अभियान पर कोई असर नहीं पड़ेगा. निषाद डीवाईएफआई पय्यान्नूर ब्लॉक सचिव हैं और वर्तमान में कन्नूर के पय्यान्नूर में कारमेल वेस्ट के पार्षद हैं. वह इस बार मोत्ताम्मल वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं. चूंकि नामांकन पत्र दाखिल करते समय सज़ा नहीं सुनाई गई थी, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने में कोई बाधा नहीं आई.

Advertisement

सीपीएम वेल्लूर उत्तर स्थानीय समिति के सदस्य एम हरिंद्रन, जिन्होंने डमी उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया था, जिसने अभी तक अपना नाम वापस नहीं लिया है. अगर अंतिम समय में निषाद अयोग्य हो जाते हैं तो हरिंद्रन पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे.

---- समाप्त ----