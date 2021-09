Corona Update: हिमाचल के एक संस्थान में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव, देशभर में 29,621 नए मरीज

Covid-19 in India Latest Updates: भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार-चढ़ाव जारी है. देश में बीते एक दिन में कोविड-19 के 26,041 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,36,78,786 हो गई है. वहीं, एक्टिव मरीजों ( Active Cases) की संख्या कम होकर 3 लाख से कम है. देश में फिलहाल कोरोना के 2,99,620 एक्टिव केस हैं, जो 191 दिन में सबसे कम संख्या है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में बीते एक दिन में कोविड महामारी की चपेट में आए 276 मरीजों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,47,194 हो गई है. वहीं, पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों यानी एक्टिव मामलों की संख्या में कुल 3,856 की कमी दर्ज की गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, पिछले 24 घंटों में भारत में 26,041 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 29,621 मरीज ठीक/रिकवर हुए हैं. भारत में फिलहाल मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.78 प्रतिशत है.

नोरबुलिंगका इंस्टीट्यूट बना कंटेनमेंट जोन

हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा है. प्रदेश के धर्मशाला शहर में रविवार को नोरबुलिंगका इंस्टीट्यूट (Norbulingka Institute) के पास सिद्धपुर में तिब्बती कला और शिल्प संस्थान में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. जिसके बाद इंस्टीट्यूट को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है.

Himachal Pradesh | Norbulingka Institute (an institute of Tibetan Art and Craft at Sidhpur near Dharamshala town) has been converted into a containment zone after 35 persons found COVID19 positive: Dawa Phunkyi, Administrator, Tibetan Delek Hospital (26.09) pic.twitter.com/CCkphPkyiV