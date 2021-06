कोरोना: 24 घंटे में 1.27 लाख नए केस, 3 हजार के कम मौतें, एक्टिव केस भी 20 लाख से नीचे

Coronavirus in India, Covid-19 Active Cases Latest Updates: देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से कम हो रही है. देश में कोरोना संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट (Positivity Rate) में लगातार गिरावट आने के साथ मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट (Recovery Rate) में इजाफा हो रहा है. पिछले 24 घंटे में देश में बीते 54 दिन में सबसे कम नए कोरोना केस सामने आए हैं. साथ ही कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry of India) के मुताबिक 43 दिन बाद देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 20 लाख से कम हुई है. भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.27 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 2800 से कम कोविड मरीजों (Covid-19) की मौत हुई है. इस दौरान 2.55 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक/डिस्चार्ज हुए हैं. भारत में कोरोना मरीजों का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है. देश में फिलहाल कोरोना के 20 लाख से कम एक्टिव केस हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी मंगलवार (01 जून 2021) सुबह 8 बजे जारी किए गए कोरोना के आंकड़े....

#Unite2FightCorona



𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 𝐅𝐋𝐀𝐒𝐇



➡️ 1.27 Lakh Daily New Cases, lowest in 54 days.



➡️ Active Caseload further declines to 18,95,520. Below 20 lakhs after 43 days.



➡️ Active Cases decrease by 1,30,572 in last 24 hours.https://t.co/5OslZHcfod @PMOIndia