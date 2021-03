Corona Updates: महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में 84.04% नए मामले, इन 4 स्टेट्स में 24 घंटे में नहीं कोई केस

जानलेवा कोरोना वायरस एक बार फिर देश में तेजी से फैलने लगा है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में 15 हजार 388 नए केस दर्ज किए गए हैं. इस दौरान 6 राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है. महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां 84.04% नए मामले दर्ज किए गए हैं.

#Unite2FightCorona Maharashtra, Kerala, Punjab, Tamil Nadu, Gujarat and Karnataka report a surge in COVID daily new cases; cumulatively accounting for 84.04% of the new cases reported in the past 24 hours. 15,388 new cases registered in the last 24 hours. pic.twitter.com/3DqDA8Vs7G

भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए मील का पत्थर पार किया है. पिछले 24 घंटों में 20 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई. इसी के साथ देश में कोरोना के संक्रमित मामलों की संख्या एक करोड़ 12 लाख 44 हजार 786 हो गई है. देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की कुल संख्या एक लाख 87 हजार 462 हो गई है. वहीं कुल मामलों में से अब तक 57 हजार 930 लोगों की मौत हो चुकी है. महामारी से सोमवार को 77 लोगों की मौत हो गई. बीते 24 घंटों में 15 हजार से अधिक कोरोना के नए संक्रमित मिले और 16,606 ठीक हो गए.

इन राज्यों में पिछले 24 घंटे में एक भी केस नहीं हुआ दर्ज

देश के चार राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों में कोई भी नए COVID-19 मामले दर्ज नहीं किए हैं.

#Unite2FightCorona



The distribution of new cases in the last 24 hours.



Four states- Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim, and Tripura did not report any new COVID19 cases in the last 24 hours. pic.twitter.com/cOisjNlsJe