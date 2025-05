देशभर में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मरीज... जानें महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक में कितने केस

देशभर में कोविड-19 के मामले एक बार फिर धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं. महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है. स्वास्थ्य विभागों ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है. हालांकि सरकारें कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पूरी सतर्कता बरती जा रही है.

महाराष्ट्र के सार्वजनिक आरोग्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, 25 मई 2025 को राज्य में कोविड के 43 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें से 35 मामले सिर्फ मुंबई से हैं. जनवरी 2025 से अब तक कुल 478 कोविड पॉजिटिव मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 300 लोग ठीक हो चुके हैं. इस समय 209 मरीज सक्रिय हैं. राज्य में किसी भी तरह की दहशत की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य विभाग ने कोविड लक्षणों पर नजर रखने और समय रहते इलाज शुरू करने की सलाह दी है.

झारखंड: मुंबई से आए मरीज में संक्रमण की पुष्टि, SOP जारी

झारखंड की राजधानी रांची में कोविड का एक मामला सामने आया है. मरीज प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लाल विजय शाहदेव हैं, जो मुंबई से लौटे थे और फ्लाइट में ही तबीयत बिगड़ने पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क है और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है. उन्होंने अपील की है कि भीड़ में मास्क लगाएं, सतर्कता ही सुरक्षा है. साथ ही कहा कि यह संक्रमण बाहर से आया है और फिलहाल राज्य में किसी बड़े खतरे की आशंका नहीं है.

राजस्थान: तीन नए केस, एक दो महीने की बच्ची भी संक्रमित

राजस्थान में आज 3 नए कोविड केस सामने आए हैं. AIIMS जोधपुर में 2 माह की बच्ची को कोरोना की पुष्टि हुई है. RNT उदयपुर में 27 वर्षीय पुरुष की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई है. वहीं Eternal जयपुर में भी 68 वर्षीय वृद्ध को कोरोना की पुष्टि हुई है. जनवरी 2025 से अब तक राज्य में कुल 15 मरीज सामने आए हैं, जिनमें किसी की मृत्यु नहीं हुई है. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकांश मरीजों की हालत स्थिर है और वे स्वस्थ हो रहे हैं.

कर्नाटक: 84 वर्षीय संक्रमित बुज़ुर्ग की मौत, सरकार सतर्क

कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने बताया कि एक 84 वर्षीय बुज़ुर्ग की कोविड संक्रमण के बीच मृत्यु हुई है, लेकिन मरीज को पहले से कई गंभीर बीमारियां थीं जैसे हृदय रोग, टीबी और हिप रिप्लेसमेंट. राज्य में फिलहाल 38 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 32 बेंगलुरु में हैं. सरकार ने RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने, SARI और ILI मरीजों की जांच अनिवार्य करने, और हर हफ्ते तकनीकी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया है. राव ने कहा, “स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है. लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है.”

देश में कोविड-19 के दो नए वेरिएंट मिले

देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं. भारतीय SARS-CoV-2 जिनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, दो नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 भारत में पाए गए हैं. इनमें से NB.1.8.1 का एक मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला, जबकि LF.7 के चार मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इन दोनों वेरिएंट्स को “Variants Under Monitoring” यानी निगरानी वाले वेरिएंट्स की श्रेणी में रखा है. हालांकि इन्हें फिलहाल न तो “Variants of Concern” (VOC) और न ही “Variants of Interest” (VOI) के रूप में बांटा गया है. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीन और एशिया के अन्य देशों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के पीछे यही वेरिएंट्स जिम्मेदार हो सकते हैं.